CHP’li belediye milletin parasını iç etmiş! Denetim raporuyla ortaya çıktı

İlkay Girgin Erdoğan'ın hala kızına yaptığı kıyağı ortaya çıkaran Yasemin Aytaç denetim komisyonu raporunun tartışıldığı Nisan ayı belediye meclis toplantısında Başkan İlkay Girgin Erdoğan'a "Ben bunu adil bulmuyorum. Vicdanım elvermiyor. " Diyerek tepki gösterdi,Karaburun Belediyesindeki tespitler bununla da sınırlı kalmadı. Belediye bünyesinde görev yapan kadrolu peyzaj mimarı dururken CHP'li İlkay Girgin Erdoğan'ın sözleşmeli peyzaj mimarı Özay Yerlikaya'ya 'danışmanlık hizmeti' adı altında 12 ay boyunca aylık 8 bin lira ödeme yaptığı belirlendi.Bir diğer tespit ise Başkan İlkay Girgin Erdoğan'ın makam şoförüne yaptığı harcama olarak dikkat çekti. CHP'li İlkay Girgin Erdoğan'ın 2021 yılında henüz ortada pahalılık, döviz kurlarındaki artış yokken belediye kasasından makam şoförüne tanesi 1132 liradan iki çift ayakkabı aldığı ortaya çıktı. Denetim komisyonu raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan AK Partili Meclis Üyesi Yasemin Aytaç, Başkan İlkay Girgin Erdoğan'a "Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik krizden bahsediyorsunuz ama makam şoförünüze belediye kasasından tanesi 1132 liradan iki çift ayakkabı alıyorsunuz. Ben şahsen bir çift ayakkabıya 1132 lira veremem. Üstelik bu ayakkabılar bir değil 2 çift alınmış ve kıyafet parası olarak ödenmiş. Ben halkın oyları ile seçilmiş bir meclis üyesi olarak Karaburunlu vatandaşlarıma karşı her şeyden önce vicdanen sorumluyum. Yaşananları burada dile getirmeyi bir borç olarak görüyorum." Dedi.Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın yaptığı ev ziyaretlerinde hediye olarak götürdüğü Türk kahvesini içine koymak için teneke kutu satın alındı. Kutulara belediye kasasından 30 bin 975 lira ödeme yapıldı.Bir diğer tespit ise Başkan İlkay Girgin Erdoğan'ın çalışma masası üzerine aldığı sümen takımı konusunda oldu. Erdoğan'ın iki adet sümen takımı için 20 bin lira ödeme yaptığı belirlendi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Karaburun ziyareti sırasında yemek yendi. 14 kişilik yemek için belediye kasasından 6 bin 94 lira para ödendi. Kişi başı 435 liralık ödeme dikkat çekti.CHP'li İzmir meclis üyelerine Karaburun Belediyesi tarafından yemek verildi. 32 kişinin katıldığı yemek 12 bin lira tuttu. Hesap Karaburun Belediyesi tarafından ödendi. Kişi başı yemek ücretinin 386 liraya denk gelmesi dikkat çekti.CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya Karaburun ziyareti sırasında ziyafet çekildi. Yemek karşılığı belediye kasasından 9 bin 700 lira çıktı.Yapılan denetimlerde Temsil, tören harcırah gibi bazı harcamaların 30 Haziran 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren tasarruf genelgesine aykırılık içerdiği belirlendi. Geçici görev yolluğu ödemelerinde Harcırah Kanunu'na göre yemek parası olmamasına rağmen geçici görev yolluğu içinde personele yemek parası ödendi.AK Partili Meclis Üyesi Yasemin Aytaç'ın denetimiyle Karaburun Belediyesi'nde geçen sene yapılan yolsuzlukların ortaya çıktığını söyleyen AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, "Karaburun Belediyesi'nin neresini tutsanız elinizde kalıyor. Belediye geçen sene 6 milyon lira açık verdi. Paraların nerelere harcandığı, nasıl çarçur edildiği ortaya çıktı. Halkımızın vatandaşımızın vergilerini kimlere harcadıkları ortada. Tüm bu yolsuzları denetim raporuyla ortaya çıkardık. Hepsi belgeli. Tüm bunları halkımızın takdirine sunuyoruz" diye konuştu.Karaburun Belediyesi'nin CHP'li Başkanı avukat İlkay Girgin Erdoğan hakkında görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlamalarıyla Cumhuriyet Savcılığı tarafından 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Erdoğan ile yasak olmasına rağmen şirketine ihale verilen Meclis üyesi CHP'li Sercan Sefer Çiğdemoğlu ve belediye gerçekleştirme görevlisi Ali Murat Çelik, piyasa araştırmasında görevli belediye inşaat mühendisi Burçin Çelik ve Harita Kadastro Teknikeri Ahmet Tolga Aydın hakkında ayrı ayrı istenen toplam hapis cezası miktarı ise, 10'ar yılın üzerinde olmuştu.CHP'li Erdoğan, göreve geldikten sonra ilk olarak belediye şirketine kendisini yönetici olarak atayıp 2. bir maaş bağlamasıyla gündeme gelmişti. Gelen tepkiler üzerine geri adım atan Erdoğan, o süreçte ayrıca yakın akrabalarını da belediyede yönetici yapmakla suçlanmıştı. Bu isimlerden biri de halasının kızı Yıldız Sedef'ti. Belediyede denetim yapan İçişleri Bakanlığı müfettişleri, hazırladıkları raporda Başkan İlkay Girgin Erdoğan'ın akraba çevresinden işe alınanlarla ilgili olarak belediye şirketine işçi olarak alınan Yıldız Sedef'in Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü unvanını kullandığını ve ortalama 7 bin 500 lira maaş aldığını kaydetti. Ayrıca belediye başkanının yeğeni Derya Efe Girgin'in de gayri resmi olarak plaj işletmelerinden sorumlu müdür yapıldığını belirterek 4 bin 750 lira maaş aldığının anlaşıldığını ifade etmişti.