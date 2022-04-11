Bucha'da kan donduran görüntüler! Bahçelerden cesetler çıkıyor

Ukrayna yetkilileri, Rus güçlerinden kurtarılan Başkent Kiev'e yakın yerleşim yerlerinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu açıklamış, özellikle Bucha'daki görüntülerin ardından tüm dünya Rusya'yı "savaş suçu" işlemekle suçlamıştı.1 Nisan'da Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Bucha'da sivillerin cansız bedenlerine ulaşılmaya devam ediliyor. Öldürülen siviller, kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ceset torbasına konularak defni gerçekleştiriliyor.KAÇ SİVİLİN HAYATINI KAYBETTİĞİ NETLİK KAZANMADIRusya'nın kara ve hava saldırıları sonrası büyük yıkıma uğrayan Bucha'da hayatını kaybeden sivillerden 21'i bir kilisenin bahçesinde bulunan toplu mezarlığa koyulmuştu. Geçtiğimiz gün bu siviller bir vinç yardımıyla çıkartılarak kimlik tespitleri yapılmış ve defnedilmişti.Ekipler 1 Nisan'dan bu yana sürdürdükleri çalışmalarda sivillere ait evlerden de cansız bedenlere ulaştı. Bazı sivillerin evlerinde yatağında vurulduğu, bazılarının da evlerinin bodrum katında hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı.Evlerde bulunan cesetler, torbalara konulduktan sonra soğutucu bulunan kamyonetlere yüklenerek kimlik tespitleri yapılıyor ve ardından defnediliyor. Bucha çevresinde ne kadar sivilin hayatını kaybettiğine dair henüz net bir rakam verilmezken, bölgede çalışmalar devam ediyor.Diğer yandan evlerin bahçeleri de bir bir aranıyor. Bilindiği üzere Rus askerlerin çok sayıda sivili öldürüp evlerin bahçesine gömdüğü iddia edilmişti. Bucha'da bir evin bahçesinde kazı yapan ekipler bir ceset buldu.Başından vurulmuş 60 yaşlarında bir erkeğe ait olan ceset önce battaniyeye sarılmış daha sonra da ceset torbasına konularak evinin bahçesine gömülmüş. Mezardan çıkarılan cesedin kimlik tespiti yapılması için akrabasına haber verildi.Evin bahçesine gelen kadın, yerde yatan akrabasını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Nikolay isimli adamdan uzun süredir haber alınamadığı, bunun üzerine evinin bahçesinde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldığı öğrenildi.Uzun süredir kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı için öldürüldüğü düşünülen birçok ihbarı değerlendiren polis ekipleri Bucha'da birçok noktada günlerdir arama yaparken çalışmalarda çok sayıda insanın da cansız bedeni bulundu.SAVAŞIN İZLERİ SİLİNİYORÖte yandan Bucha'da hurdaya dönen tanklar vinç yardımıyla kaldırılıyor, zarar gören evlerin tespitleri yapılıyor ve savaşın izlerini silmek için sokaklarda temizlik çalışmaları yapılıyor.Bu çalışmalara çok sayıda gönüllü vatandaşta katılırken, iş yeri zarar gören esnafta yaralarını sarmak ve biran önce tekrar faaliyete geçmek için tadilat yapıyor. Çatışmalarda zarar gören şehrin altyapısı da eşzamanlı olarak yenileniyor.