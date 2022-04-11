Borda yeni hedef! Bakan Dönmez duyurdu! 2022'de rekor gelecek

Cam sanayi, gübre ve seramik gibi sektörlerde kullanılan borun satışları 2021'de bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 52, tutar bazında ise yüzde 56.4 yükseldi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 2021'de 2.5 milyon tonu ihraç olmak üzere 2.6 milyon ton bor ürünleri satışı yaptığını belirterek, 'Geçen yıl rekorkırdığımız bor ve bor ürünleri satışında bu yıl hedefimiz 1.1 milyar dolar' diye konuştu.Dünyanın en fazla bor rezervine sahip ülkesi konumundaki Türkiye, bu alanda yaptığı yatırımlarla son yıllara satışlarını artırdı. Dönmez, Türkiye'nin 2021'de 2.5 milyon tonu ihraçolmak üzere 2.6 milyon bor ürünleri satışı yaptığını belirterek, 'Bundan da 1 milyar 30 milyon dolarlık satış geliri elde ettik. Bu tüm zamanların rekoru' dedi. Boru katma değerli olarak daha fazla satmak için çabaladıklarını aktaran Dönmez, 'Geçen yıl rekor kırdığımız bor ve bor ürünleri satışında bu yıl hedefimiz 1.1 milyar dolar.Miktar olarak ise 2 milyon 500 bin ton bor ürünü satma hedefindeyiz' diye konuştu.2022'de bor ile ilgili yeni yatırımlar yapılacağını aktaran Dönmez, şunları kaydetti: 'Örneğin Bor Karbür Üretim Tesisi. Yılda yaklaşık bin ton üretimin planlandığı bu tesisinyapımı devam ediyor. Bu yıl tamamlayıp performans testine başlamayı planlıyoruz. Ferrobor Üretim Tesisi de çok önemli. Özellikle çelik, neodim (Nd-FeB) mıknatıs, amorf metallerin üretiminde kullanılan Ferrobor ürünü için 800 ton/yıl kapasiteli üretim tesisinin ihale süreci devam ediyor. Bu yıl da bu tesisin temelini atmayı hedefliyoruz. Lityum Karbonat Üretim Tesisi'nde ilk lityum karbonat üretimini yaptık. Bu tesisin kapasitesi ise yıllık 10 ton. Kırka'da 600 ton/yıl ve Bandırma'da 100 ton/yıl kapasiteli lityum karbonat üretim tesisikurulması için gerekli etüt ve projelendirme çalışmalarının 2022 sonunda tamamlanması, sonrasında tesislerin yapım işi ihalesine çıkılması da bu yılki planlarımız arasında.'