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Borda yeni hedef! Bakan Dönmez duyurdu! 2022'de rekor gelecek

Birçok sektörde kullanılan bor ve bor ürünlerinin satışında bu yılki hedef 1.1 milyar dolar olarak belirlendi. Bor madeninin değerlendirilmesi için yeni tesislerin yatırımları da sürerken, Bakan Dönmez süreçle ilgili son bilgileri verdi

Ekleme: 11.04.2022 - 09:59 Güncelleme: 11.04.2022 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Borda yeni hedef! Bakan Dönmez duyurdu! 2022'de rekor gelecek
Cam sanayi, gübre ve seramik gibi sektörlerde kullanılan borun satışları 2021'de bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 52, tutar bazında ise yüzde 56.4 yükseldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 2021'de 2.5 milyon tonu ihraç olmak üzere 2.6 milyon ton bor ürünleri satışı yaptığını belirterek, 'Geçen yıl rekor
kırdığımız bor ve bor ürünleri satışında bu yıl hedefimiz 1.1 milyar dolar' diye konuştu.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

Dünyanın en fazla bor rezervine sahip ülkesi konumundaki Türkiye, bu alanda yaptığı yatırımlarla son yıllara satışlarını artırdı. Dönmez, Türkiye'nin 2021'de 2.5 milyon tonu ihraç
olmak üzere 2.6 milyon bor ürünleri satışı yaptığını belirterek, 'Bundan da 1 milyar 30 milyon dolarlık satış geliri elde ettik. Bu tüm zamanların rekoru' dedi. Boru katma değerli olarak daha fazla satmak için çabaladıklarını aktaran Dönmez, 'Geçen yıl rekor kırdığımız bor ve bor ürünleri satışında bu yıl hedefimiz 1.1 milyar dolar.
Miktar olarak ise 2 milyon 500 bin ton bor ürünü satma hedefindeyiz' diye konuştu.

FERROBOR İÇİN TEMEL ATILACAK

2022'de bor ile ilgili yeni yatırımlar yapılacağını aktaran Dönmez, şunları kaydetti: 'Örneğin Bor Karbür Üretim Tesisi. Yılda yaklaşık bin ton üretimin planlandığı bu tesisin
yapımı devam ediyor. Bu yıl tamamlayıp performans testine başlamayı planlıyoruz. Ferrobor Üretim Tesisi de çok önemli. Özellikle çelik, neodim (Nd-FeB) mıknatıs, amorf metallerin üretiminde kullanılan Ferrobor ürünü için 800 ton/yıl kapasiteli üretim tesisinin ihale süreci devam ediyor. Bu yıl da bu tesisin temelini atmayı hedefliyoruz. Lityum Karbonat Üretim Tesisi'nde ilk lityum karbonat üretimini yaptık. Bu tesisin kapasitesi ise yıllık 10 ton. Kırka'da 600 ton/yıl ve Bandırma'da 100 ton/yıl kapasiteli lityum karbonat üretim tesisi
kurulması için gerekli etüt ve projelendirme çalışmalarının 2022 sonunda tamamlanması, sonrasında tesislerin yapım işi ihalesine çıkılması da bu yılki planlarımız arasında.'
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