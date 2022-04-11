Avusturya Başbakanı Nehammer'den Putin ile görüşmesine dair açıklama: Dostane değildi ve zorluydu

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşme için "Dostane değildi ve zorluydu" diyen Nehammer, "Savaşta iki tarafta kaybediyor. Bunu Putin'e söyledim" ifadelerine yer verdi.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.'DOSTANE DEĞİLDİ VE ZORLUYDU'Görüşme için 'Dostane değildi ve zorluydu' diyen Nehammer, 'Savaşta iki tarafta kaybediyor. Bunu Putin'e söyledim' ifadelerini kullandı.BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜŞME İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİNehammer, Putin'le yapacağı görüşme hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen,AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u bilgilendirdiğini açıkladı.