  • USD: 14,72 - 14,75
  • EURO: 16,00 - 16,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Almanlardan Türk savunma sanayiine büyük övgü: Türkiye silah teknolojisinin lider üreticisi

Türkiye yerli ve milli üretimlerle dünyada büyük bir devrim yaptı. Daha önce ambargolarla ve yaptırımlar savunma sanayiinde Türkiye'ye küçük bakan ülkeler yerli üretimleri yakından takip ediyor. Türkiye'nin son yıllarda ürettiği İHA ve SİHA'ları yakın markaja alan Batı ülkeleri büyük başarıyı gazetelerine taşıyor. Son olarak Türk SİHA'sı Alman gazetesinde manşet oldu. "Türkiye zorunluluktan nasıl modern silah teknolojisinin lider üreticisi haline geldi" manşeti atıldı.

Almanlardan Türk savunma sanayiine büyük övgü: Türkiye silah teknolojisinin lider üreticisi
Ekleme: 11.04.2022 - 11:23 Güncelleme: 11.04.2022 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Almanlardan Türk savunma sanayiine büyük övgü: Türkiye silah teknolojisinin lider üreticisi
Türk savunma sanayiinin, yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı,
uluslararasında ses getirmeye devam ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle savunma sanayiine damga vuran Türk SİHA'larının özellikle Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Azerbaycan'da ve
son olarak Ukrayna'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı. Alman medyası FAZ da konuyla ilgili analiz haber yayınladı.

Türk savunma sanayisinde yaşanan art arda başarıları değerlendiren FAZ, bu başarıların Türkiye'ye uygulanan silah ambargoları sonrası meydana geldiğini
söyledi. 'Türkiye zorunluluktan nasıl modern silah teknolojisinin lider üreticisi haline geldi' başlıklı haberinde şu ifadelere de yer verdi;

'2019'da Erdoğan'ın Türk hükümeti, şu anda Rus tanklarına ve silahlarına karşı başarıyla kullanılan 20 modern savaş uçağının ilk dilimini ülkeye teslim etti.

Kendi drone endüstrisinin gelişimi, Türkiye'nin kendini silahlanma alanında mümkün olduğunca bağımsız kılma güvenlik politikası konseptine uygundur. Berlin Bilim ve Politika Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi başkanı Günter Seufert, 'rkiye'yi kendi silah sanayisini kurmaya iten, 1974'te Kıbrıs harekatında Türkiye'nin zaferine yanıt olarak ABD'nin kurduğu silah ambargosuydu' diyor. 

CHP'li İBB söktüğü dikey bahçelerin yerine 'gri duvarlar' bıraktı!
Kemal Kılıçdaroğlu: İsraf genelgesi çıkartacağız
'Milli Teknoloji Hamlesi' meyvelerini veriyor! İlk çeyrekte 56,8 milyar dolarlık 'teknoloji yoğun ürün' ihracatı
Borsa İstanbul rekor kırdı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
CHP'nin yalan vaatleri! CHP seçim öncesinde beledilerinde öğrencilere ücretsiz ulaşım sözü vermişti!
Ramazan Kadirov: Kiev'i Ele Geçireceğiz
15 Temmuz darbe girişiminde 1 saatlik mesaj trafiği gerekçeli kararda! İlk mesaj 21.20'de: 'Gizli' koduyla geçildi
New York'ta bomba gibi patlama sesi! Times Meydanı'nda herkes kaçıştı
Almanlardan Türk savunma sanayiine büyük övgü: Türkiye silah teknolojisinin lider üreticisi
Pendik'te Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden anne hakkında istenen ceza belli oldu
Halk TV yorumcusu Salim Şen: Pandemi hastanesi işgalcilerin yapabileceği bir eylem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Aileler, 3 uçağın kamera görüntülerinin incelenmesini talep etti
İşsizlik rakamları açıklandı
Bucha'da kan donduran görüntüler! Bahçelerden cesetler çıkıyor
Petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi! Mazota indirim!
Manavgat yangınında evleri zarar görenler yeni evlerinin anahtarlarını Ramazan Bayramı'nda Başkan Erdoğan'dan alacak
İBB'nin Belgard Ormanı'na yaptığı fahiş zam Merve Boluğur'u çilenden çıkardı! 'Orman mı alıyorum'
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yeni dava! Yıllar önce vergi kaçırmaya başlamış
CHP’li belediye milletin parasını iç etmiş! Denetim raporuyla ortaya çıktı
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun yaşadığı iddiası sonrası flaş açıklama! Mezarı açılacak mı?
Meteoroloji'den son dakika uyarısı; Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı; Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak

Altın fiyatları için bu rakamları telaffuz ettiler: Wall Street'ten dikkat çeken tahmin!

Altın fiyatları için bu rakamları telaffuz ettiler: Wall Street'ten dikkat çeken tahmin!

Borda yeni hedef! Bakan Dönmez duyurdu! 2022'de rekor gelecek

Borda yeni hedef! Bakan Dönmez duyurdu! 2022'de rekor gelecek

Araç alım satımı için online dönem! Yerli otomobil Togg'da da uygulanacak

Araç alım satımı için online dönem! Yerli otomobil Togg'da da uygulanacak

Malatya'da deprem sonrası toz bulutu oluşmuştu! Uzman isim nedenini açıkladı...

Malatya'da deprem sonrası toz bulutu oluşmuştu! Uzman isim nedenini açıkladı...

Fenerbahçe Safiport, Euroleague'i finalde kaybetti

Fenerbahçe Safiport, Euroleague'i finalde kaybetti