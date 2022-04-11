Almanlardan Türk savunma sanayiine büyük övgü: Türkiye silah teknolojisinin lider üreticisi

Türkiye yerli ve milli üretimlerle dünyada büyük bir devrim yaptı. Daha önce ambargolarla ve yaptırımlar savunma sanayiinde Türkiye'ye küçük bakan ülkeler yerli üretimleri yakından takip ediyor. Türkiye'nin son yıllarda ürettiği İHA ve SİHA'ları yakın markaja alan Batı ülkeleri büyük başarıyı gazetelerine taşıyor. Son olarak Türk SİHA'sı Alman gazetesinde manşet oldu. "Türkiye zorunluluktan nasıl modern silah teknolojisinin lider üreticisi haline geldi" manşeti atıldı.

Türk savunma sanayiinin, yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı,uluslararasında ses getirmeye devam ediyorBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle savunma sanayiine damga vuran Türk SİHA'larının özellikle Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Azerbaycan'da veson olarak Ukrayna'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı. Alman medyası FAZ da konuyla ilgili analiz haber yayınladı.Türk savunma sanayisinde yaşanan art arda başarıları değerlendiren FAZ, bu başarıların Türkiye'ye uygulanan silah ambargoları sonrası meydana geldiğinisöyledi. 'Türkiye zorunluluktan nasıl modern silah teknolojisinin lider üreticisi haline geldi' başlıklı haberinde şu ifadelere de yer verdi;'2019'da Erdoğan'ın Türk hükümeti, şu anda Rus tanklarına ve silahlarına karşı başarıyla kullanılan 20 modern savaş uçağının ilk dilimini ülkeye teslim etti.Kendi drone endüstrisinin gelişimi, Türkiye'nin kendini silahlanma alanında mümkün olduğunca bağımsız kılma güvenlik politikası konseptine uygundur. Berlin Bilim ve Politika Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi başkanı Günter Seufert, 'rkiye'yi kendi silah sanayisini kurmaya iten, 1974'te Kıbrıs harekatında Türkiye'nin zaferine yanıt olarak ABD'nin kurduğu silah ambargosuydu' diyor.