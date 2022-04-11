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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Açıkladı!

.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Açıkladı!
Ekleme: 11.04.2022 - 21:31 Güncelleme: 11.04.2022 - 21:44 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Açıkladı!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

SÜRESİZ NAFAKA KALDIRILACAK MI?

İşte Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bakanlığımız bu sorunu görüyor, çalışmalarımız sürüyor. Çözüm için biraz zamana ihtiyaç olduğu anlaşılıyor.

Ömür boyu nafaka adil değil. 180 bin boşanma var. Hükmedilen nafaka 30 bin.

ERKEN EVLİLİK MAĞDURLARI

3 bin 500 civarında mağdur aile var.

Ortada bir haksızlık var en kısa sürede giderilecek.

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