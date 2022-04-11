Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Açıkladı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.SÜRESİZ NAFAKA KALDIRILACAK MI?İşte Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:Bakanlığımız bu sorunu görüyor, çalışmalarımız sürüyor. Çözüm için biraz zamana ihtiyaç olduğu anlaşılıyor.Ömür boyu nafaka adil değil. 180 bin boşanma var. Hükmedilen nafaka 30 bin.ERKEN EVLİLİK MAĞDURLARI3 bin 500 civarında mağdur aile var.Ortada bir haksızlık var en kısa sürede giderilecek.