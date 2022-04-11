Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Açıkladı!
.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
SÜRESİZ NAFAKA KALDIRILACAK MI?
İşte Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Bakanlığımız bu sorunu görüyor, çalışmalarımız sürüyor. Çözüm için biraz zamana ihtiyaç olduğu anlaşılıyor.
Ömür boyu nafaka adil değil. 180 bin boşanma var. Hükmedilen nafaka 30 bin.
ERKEN EVLİLİK MAĞDURLARI
3 bin 500 civarında mağdur aile var.
Ortada bir haksızlık var en kısa sürede giderilecek.