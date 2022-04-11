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3 gündür haber alınamıyordu! Genç kadın yatağında...

Ordu'da, 3 gündür haber alınamayan Öznur Temiz (27), yalnız yaşadığı evdeki yatağında, çıplak halde ölü bulundu. Temiz'in dini nikahla birlikte yaşadığı N.T.'nin resmi nikahlı eşi C.T.'nin de 2 gün önce evinin balkonundan düştüğü ortaya çıktı. Temiz'in uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler de bulunan evine en son girdiği belirlenen kişinin arandığı belirtildi. İşte olayın detayları!

Ekleme: 11.04.2022 - 18:43 Güncelleme: 11.04.2022 - 18:48 / Editör: Ozge Selin
3 gündür haber alınamıyordu! Genç kadın yatağında...
Dehşete düşüren olay, Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak'taki 6 katlı binanın 2'nci katında, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi Öznur Temiz'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polisler, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdi. Evde inceleme yapan polis, Öznur Temiz'i, yatakta, çıplak halde, üzerinin bir kısmı battaniyeyle örtülü olarak hareketsiz yatarken buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Temiz'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

EVE GİRİP ÇIKAN ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Polis, Temiz'in ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Araştırmada Öznur Temiz'in evine 1 kişinin girip çıktığı tespit edildi. Temiz'in telefon kayıtlarını ve yakın ilişki kurduğu kişileri araştıran emniyet güçleri, kimliği tespit edilen ve ismi açıklanmayan 1 erkek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Evdeki incelemelerde ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulundu. Kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek Temiz'in çocuklarının da anneannesinde kaldığı öğrenildi.

İKİ OLAYIN BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan, Öznur Temiz'in 1 yıl önce aralarında dini nikah kıydığı N.T.'nin, resmi nikahlı eşi C.T.'nin de önceki gün, 1'inci kattaki evinin balkonundan düşüp yaralandığı ortaya çıktı. Çelişkili ifadeler veren C.T.'nin en son sorgusunda, çamaşır asarken dengesini kaybedip düştüğünü söylediği öğrenildi. Olaylar arasında bağlantı olduğu şüphesiyle soruşturmayı çok yönlü sürdüren polis, eve girip çıktığı belirlenen şüpheliyi arıyor.

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