12 Nisan BİM Aktüel Ürünler Kataloğunda Neler Var? 12 Nisan BİM Aktüel Ürünler Listesi

12 Nisan BİM Aktüel Ürünler Kataloğunda Neler Var?



birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Haftalık olarak indirimleri takip eden vatandaşlar konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi.için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 12 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu;Aknaz Tam Yağlı Tost Peyniri 2000 gr 99,90 TLPervin Tuzlu Kova Tereyağı 900 gr 64,90 TLDost Çiftlik Kaşkaval Peyniri 400 gr 27,90 TLAknaz Gurme İzmir Tulum Peyniri 250 gr 18,90 TLAknaz Gurme Olgunlaştırılmış Tam Yağlı İnek Beyaz Peyniri 500 gr 29,90 TLAknaz Çiftlik Tam Yağlı Sürülebilir Beyaz Peynir 400 gr 17,50 TLDost Laktozsuz Süzme Peynir 500 gr 16,90 TLDost Probiyotik Süzme Peynir 500 gr 16,90 TLÖzkaleli Zile Pekmezi 300 gr 17,90 TLDost Gurme İncirli - Cevizli Meyveli Yoğurt 125 gr 5 TLDost Gurme Elmalı - Tarçınlı Meyveli Yoğurt 125 gr 5 TLPolonez Dana Füme Et 50 gr 6,90 TLPolonez Karabiberli Dana Füme Et gr 7,90 TLPolonez Hindi Kokteyl Sosis 300 gr 15,50 TLDanet Dana Evlik Sucuk 400 gr 49,90 TLDanet Dana Füme Kavurma 100 gr 19,90 TLNamet Piliç Füme 150 gr 11,90 TLMaret Dana Dilimli Macar Salam 110 gr 12,90 TLSerel Sade Teneke Helva 850 gr 39,90 TLSerel Kakaolu Teneke Helva 850 gr 39,90 TLMezzet Portakallı Revani 500 gr 14,90 TLMezzet Haşhaşlı Revani 500 gr 14,90 TLFinefood Dondurulmuş Patates 2,5 Kg 49,90 TLNilky Badem Sütü 500 ml 11,50 TLAnavarza Çiçek Balı 220 gr 15,90 TLÇaykur Altınbaş Klasik Siyah Çay 500 gr 24,90 TLTorku Tereyağı 750 gr 64,90 TLTorku Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 600 gr 47,50 TLTorku Tam Yağlı Yoğurt 2000 gr 24,90 TLTorku Labne 2x200 gr 22,50 TLTorku Tam Yağlı Pastörize Çiftçi Sütü 1 Litre 12,90 TLTorku Ayran 1 Litre 6,90 TLTorku Çilekli Süt 6x180 ml 16,90 TLTorku Kakaolu Süt 6x180 ml 16,90 TLTorku Muzlu Süt 6x180 ml 16,90 TLTorku Dana Kangal Sucuk 500 gr 49,90 TLTorku Dana Kokteyl Sosis 220 gr 21,90 TLTorku Frema Kakaolu Fındık Kreması 1000 gr 49,90 TLTorku Banada Bitter Çikolatalı Kakaolu Fındık Kreması 370 gr 19,90 TLTorku Kakaolu Helva 200 gr 11,25 TLTorku Sade Helva 200 gr 11,25 TLTorku Pilavlık Bulgur 1000 gr 12,90 TLTorku Köftelik Bulgur 1000 gr 12,90 TLTorku Üzüm Sirkesi 500 ml 9,90 TLTorku Elma Sirkesi 500 ml 9,90 TLTorku Üzüm Pekmezi 750 gr 29,90 TLNo On Gazlı İçecek Bitkisel Aromalı 4x250 ml 17,90 TLTorku Buzlu Çay Şeftali Aromalı 1000 ml 10,90 TLTorku Ruşeymli Sade Bulgur Gevreği 420 gr 17,90 TLTorku Ruşeymli Çikolatalı Bulgur Gevreği 420 gr 17,90 TLTorku Pötibör 4x175 gr 19,90 TLPremio Sütlü Kremalı Kakaolu Bisküvi 3x110 gr 12,50 TLTorku Favorimo Muz Kremalı Sandviç Bisküvi 4x76 gr 9,90 TLTorku Tam Kakaolu Kremalı Bisküvi 3x83 gr 9,90 TLTorku Tam Sütlü Kremalı Sade Bisküvi 3x83 gr 9,90 TLTorku Tam Kakaolu Ruşeymli Kurabiye 3x90 gr 9,90 TLTorku Tam Kurabiye Kırmızı Meyveli Ruşeymli Kurabiye 3x90 gr 9,90 TLTorku Tam Ruşeymli Bisküvi 3x80 gr 7,50 TLTorku Miniki Kakaolu Sütlü Kremalı Kek 40 gr 2,90 TL