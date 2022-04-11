12 Nisan BİM Aktüel Ürünler Kataloğunda Neler Var? 12 Nisan BİM Aktüel Ürünler Listesi
BİM aktüel ürünler kataloğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 12 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var sorusu yer alıyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 12 Nisan BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı mı? İşte merak edilenler...
12 Nisan BİM aktüel ürünler listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 12 Nisan BM aktüel ürünler listesi yayınlandı mı sorusu yer alıyor. Haftalık olarak indirimleri takip eden vatandaşlar konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. 12 Nisan BİM aktüel ürünler listesi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
12 Nisan BİM Aktüel Ürünler Kataloğunda Neler Var?
12 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 12 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu;
Aknaz Tam Yağlı Tost Peyniri 2000 gr 99,90 TL
Pervin Tuzlu Kova Tereyağı 900 gr 64,90 TL
Dost Çiftlik Kaşkaval Peyniri 400 gr 27,90 TL
Aknaz Gurme İzmir Tulum Peyniri 250 gr 18,90 TL
Aknaz Gurme Olgunlaştırılmış Tam Yağlı İnek Beyaz Peyniri 500 gr 29,90 TL
Aknaz Çiftlik Tam Yağlı Sürülebilir Beyaz Peynir 400 gr 17,50 TL
Dost Laktozsuz Süzme Peynir 500 gr 16,90 TL
Dost Probiyotik Süzme Peynir 500 gr 16,90 TL
Özkaleli Zile Pekmezi 300 gr 17,90 TL
Dost Gurme İncirli - Cevizli Meyveli Yoğurt 125 gr 5 TL
Dost Gurme Elmalı - Tarçınlı Meyveli Yoğurt 125 gr 5 TL
Polonez Dana Füme Et 50 gr 6,90 TL
Polonez Karabiberli Dana Füme Et gr 7,90 TL
Polonez Hindi Kokteyl Sosis 300 gr 15,50 TL
Danet Dana Evlik Sucuk 400 gr 49,90 TL
Danet Dana Füme Kavurma 100 gr 19,90 TL
Namet Piliç Füme 150 gr 11,90 TL
Maret Dana Dilimli Macar Salam 110 gr 12,90 TL
Serel Sade Teneke Helva 850 gr 39,90 TL
Serel Kakaolu Teneke Helva 850 gr 39,90 TL
Mezzet Portakallı Revani 500 gr 14,90 TL
Mezzet Haşhaşlı Revani 500 gr 14,90 TL
Finefood Dondurulmuş Patates 2,5 Kg 49,90 TL
Nilky Badem Sütü 500 ml 11,50 TL
Anavarza Çiçek Balı 220 gr 15,90 TL
Çaykur Altınbaş Klasik Siyah Çay 500 gr 24,90 TL
Torku Tereyağı 750 gr 64,90 TL
Torku Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 600 gr 47,50 TL
Torku Tam Yağlı Yoğurt 2000 gr 24,90 TL
Torku Labne 2x200 gr 22,50 TL
Torku Tam Yağlı Pastörize Çiftçi Sütü 1 Litre 12,90 TL
Torku Ayran 1 Litre 6,90 TL
Torku Çilekli Süt 6x180 ml 16,90 TL
Torku Kakaolu Süt 6x180 ml 16,90 TL
Torku Muzlu Süt 6x180 ml 16,90 TL
Torku Dana Kangal Sucuk 500 gr 49,90 TL
Torku Dana Kokteyl Sosis 220 gr 21,90 TL
Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması 1000 gr 49,90 TL
Torku Banada Bitter Çikolatalı Kakaolu Fındık Kreması 370 gr 19,90 TL
Torku Kakaolu Helva 200 gr 11,25 TL
Torku Sade Helva 200 gr 11,25 TL
Torku Pilavlık Bulgur 1000 gr 12,90 TL
Torku Köftelik Bulgur 1000 gr 12,90 TL
Torku Üzüm Sirkesi 500 ml 9,90 TL
Torku Elma Sirkesi 500 ml 9,90 TL
Torku Üzüm Pekmezi 750 gr 29,90 TL
No On Gazlı İçecek Bitkisel Aromalı 4x250 ml 17,90 TL
Torku Buzlu Çay Şeftali Aromalı 1000 ml 10,90 TL
Torku Ruşeymli Sade Bulgur Gevreği 420 gr 17,90 TL
Torku Ruşeymli Çikolatalı Bulgur Gevreği 420 gr 17,90 TL
Torku Pötibör 4x175 gr 19,90 TL
Premio Sütlü Kremalı Kakaolu Bisküvi 3x110 gr 12,50 TL
Torku Favorimo Muz Kremalı Sandviç Bisküvi 4x76 gr 9,90 TL
Torku Tam Kakaolu Kremalı Bisküvi 3x83 gr 9,90 TL
Torku Tam Sütlü Kremalı Sade Bisküvi 3x83 gr 9,90 TL
Torku Tam Kakaolu Ruşeymli Kurabiye 3x90 gr 9,90 TL
Torku Tam Kurabiye Kırmızı Meyveli Ruşeymli Kurabiye 3x90 gr 9,90 TL
Torku Tam Ruşeymli Bisküvi 3x80 gr 7,50 TL
Torku Miniki Kakaolu Sütlü Kremalı Kek 40 gr 2,90 TL