Xiaomi kullanıcılarını üzecek haber: Artık o modellere güncelleme gelmeyecek

Xiaomi, güncelleme konusunda sürekli gündemde olan şirketlerden biri. Halihazırda MIUI 13 dağıtım sürecinde olan üretici, bir süre önce artık miladını doldurmuş ve güncelleme desteği sonlanan akıllı telefonlar listesini de güncelledi.Kullanıcılar, akıllı telefon satın almak istediğimizde genellikle o cihazın kaç yıl güncelleme desteği alacağına da dikkat eder. Hatta bazı şirketler, teknik özellik ve tasarım itibariyle kaliteli modeller üretse de yazılım desteği konusunda sınıfta kaldıkları için tercih edilmeyebiliyorlar.Xiaomi ise güncelleme konusunda bir kesimin eleştirdiği, bazılarının da takdir ettiği bir üretici. Genellikle piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarına en az iki yıl güncelleme desteği veren şirket, son olarak resmi web sitesindeki güncelleme desteği biten cihazların yer aldığı EOS listesini de güncelledi.Xiaomi, bundan böyle listede yer alan akıllı telefonlarına herhangi bir güncelleme vermeyecek. Ancak söz konusu modellerde çok ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda gerekli desteğin sağlanacağını konusunda da kullanıcılara söz veriyorlar.MI 1, MI 2, MI 2A, MI 3, MI 4, MI 4S, MI 4c, MI 5, MI 5s, MI 5s Plus, MI 5c, MI 5X, MI 6, MI 6X, MI 8 SE, MI Note, MI Note 2, MI Note 3, MI Note Pro, MIX, MIX, MIX 2, MI MAX, MI MAX 2, MI A1, MI A2, MI A2 Lite, MI Pad, MI Pad 2,MI Pad 3, MI Pad 4, MI Pad 4 Plus, MI MAX 3, MI 8 Lite, MIX 2S, MI MIX 2S, MI 8 Explorer Edition, MIX 3, MI MIX 3, MI 8 UD, MI 9 SE, LotusRedmi 1, Redmi 1S, Redmi 2, Redmi 2A, Redmi 3, Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi 4, Redmi 4X, Redmi 4A, Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 5A, Redmi Note 1, Redmi Note 1S, Redmi Note 2, Redmi Note 2 Pro, Redmi Note 3, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi Note 5, Redmi Note 5A, Redmi Pro, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6A, Redmi S2, Redmi Y2, Redmi Note 6 Pro