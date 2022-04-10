Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusundan temizlenen Çernihiv'in son halini paylaştı

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sürerken, Rus askerlerinden temizlenen Ukrayna'nın şehirlerinden görüntüler gelmeye devam ediyor.Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyinde yer alan ve Belarus'a sınırı bulunan Çernihiv şehri de Rus ordusundan temizlendi.Ukrayna Savunma Bakanlığı, Çernihiv şehrindeki savaş izlerini paylaşarak, evi yıkılan ve oğlu ölen bir vatandaşın görüntülerini yayınladı.'OĞLUM OKULA GİTMİŞTİ VE O ÖLDÜ'Savaşta ölen oğluyla gurur duyduğunu söyleyen Aleksandr Ostapovich, 'Bazı işlerim nedeniyle evden çıkmıştım. Uçakların uçtuğunu gördüm.Oğlum okula gitmişti ve o öldü. Birisi daha sonra bana oğlumu getirdi. Rusya 500 kiloluk bombalar atıyor. Gördüğünüz gibi araçlar sağa sola savrulmuş ve göçük altında kalmış durumdalar.Binaların yüksek katlarında hala vinç ulaşamadığı için hayatını kaybetmişler insanlar var.Bana yaşlandığımda bakacak oğlumu kaybettim. Ukrayna için can veren oğlumla gurur duyuyorum' ifadelerini kullandı.BUCHA'DA TOPLU MEZARDAN ÇOK SAYIDA CESET ÇIKARTILDIÖte yandan, Ukrayna'nın Bucha kentinde kilisenin bahçesindeki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkartıldı.Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha kentindeki kilisenin bahçesinde bulunan toplu mezardan cesetler çıkartılmaya devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde Bucha'daki toplu mezardan 21 kişinin cansız bedeninin çıkartılmasının ardından bugün de çok sayıda cesede ulaşıldı.Cesetler vinç yardımıyla çıkartılırken, ceset torbasına koyulan cansız bedenler, kilisenin bahçesine dizildi.