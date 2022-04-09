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Pakistan'da İmran Han hükümeti düştü

Pakistan meclisinde yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü. Han, Pakistan'da güvensizlik oylamasıyla görevinden alınan ilk Başbakan oldu.

Pakistan'da İmran Han hükümeti düştü
Ekleme: 9.04.2022 - 23:20 Güncelleme: 10.04.2022 - 00:20 / Editör: Ozge Selin
Pakistan'da İmran Han hükümeti düştü
Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü.
Ulusal basındaki haberlere göre, bugün yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu, 13.00'te sona erdi.
Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 hayır oyu aldı. Hükümet, mecliste yapılan güvensizlik
oylamasında çoğunluk sınırı olan 172 oyun altında kalarak düştü.

İmran Han, Pakistan'da güvensizlik oylamasıyla görevinden alınan ilk Başbakan oldu.
Dün, muhalefetin hükümeti düşürme girişiminin ardında ABD'nin olduğuna dair suçlamalarını sürdüren Han, 'Parlamento üyelerinden birkaçı
birkaç ay önce ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğine gitti ve orada kendilerine Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirileceği
söylendi.' ifadelerini kullanmıştı.

Han, Pakistan'da 'ithal edilmiş' bir hükümeti asla kabul etmeyeceğini belirterek, 10 Nisan akşamı için tüm ülkeyi sokaklara çağırmıştı.
Anayasa Mahkemesi, 7 Nisan'da verdiği kararla Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirilmesinin önünü açmıştı.
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