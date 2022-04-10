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Buça'da günlerdir ceset çıkarıyorlar! Ukrayna Başsavcısından açıklama: Kanıtlarımız var

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Kiev bölgesinde yer alan Buça'da günlerdir toplu mezarlarda bulunan sivil cesetleri çıkarılıyor. Sokaklardaki ceset görüntüleri ile dünya gündemine bomba gibi düşen Buça'daki toplu mezarlardan çıkarılan cesetler adli tıp ve kriminoloji uzmanları tarafından ölüm nedenleri incelemek ve kimlik tespitleri yapılmak üzere ilgili merkezlere gönderiliyor.

Buça'da günlerdir ceset çıkarıyorlar! Ukrayna Başsavcısından açıklama: Kanıtlarımız var
Ekleme: 10.04.2022 - 20:37 Güncelleme: 10.04.2022 - 20:48 / Editör: Ozge Selin
Buça'da günlerdir ceset çıkarıyorlar! Ukrayna Başsavcısından açıklama: Kanıtlarımız var
Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan Buça şehrindeki toplu mezarlarda bulunan ve Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetleri, mezardan çıkarılarak kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumlarına gönderiliyor.

GÜNLERDİR CESET ÇIKARIYORLAR

Sokaklardaki ceset görüntüleriyle dünya gündemine giren Buça'daki toplu mezarda, ceset çıkarma çalışmaları bugün de devam etti.

Şehir merkezindeki Aziz Andria Kilisesi'nin avlusunda yer alan toplu mezardan çıkarılan cesetler, adli tıp ve kriminoloji uzmanları tarafından ölüm nedenleri incelemek ve kimlik tespitleri yapılmak üzere ilgili merkezlere gönderiliyor.

ŞEHİR MEZARLIĞINA GETİRİLİYOR

Buça ve çevresindeki köylerde bulunan cesetler şehir mezarlığına getiriliyor. Buça'daki şehir mezarlığında siyah torbaların içine yerleştirilen onlarca sivilin cesedi dikkat çekiyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Görevliler, buradaki cesetlerin, Buça ve çevrede öldürülen sivillere ait olduğunu belirtti. Rus ordusunun çekildiği Buça kentinde, sokaklarda infaz edilmiş siviller ve toplu mezar görüntüleri büyük tepkilere neden olmuştu.

Buça'da günlerdir ceset çıkarıyorlar! Ukrayna Başsavcısından açıklama: Kanıtlarımız var

UKRAYNA BAŞSAVCISINDAN AÇIKLAMA

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, 'Kiev bölgesinde bin 200'den fazla ceset bulundu' dedi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları aralıksız sürerken, Ukrayna'nın Rus ordusundan temizlenen Kiev bölgesinde cansız bedenler toplanmaya devam ediyor. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova yaptığı açıklamada, 'Rus güçlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından bin 222 ceset bulundu. Rus güçleri tarafından işlenen 5 bin 600 savaş suçu, Ukraynalı yetkililer tarafından araştırılıyor. Ukrayna'nın tüm bölgelerinde gördüğümüz savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve biz bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

Buça'da günlerdir ceset çıkarıyorlar! Ukrayna Başsavcısından açıklama: Kanıtlarımız var

Rusya'daki üst düzey askeri ve hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere 500'den fazla savaş suçlusu şüphelisi tespit ettiklerini aktaran Venediktova, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde bir tren istasyonuna düzenlenen ve 50'den fazla kişinin öldüğü saldırıya ilişkin de gerekli kanıtlara sahip olduklarını belirtti.

Rusya, geçtiğimiz cuma günü tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıdan sorumlu olmadıklarını ve saldırıda kullanılan füzelerin kendilerine ait olmadığını iddia etmişti.

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