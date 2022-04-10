Buça'da günlerdir ceset çıkarıyorlar! Ukrayna Başsavcısından açıklama: Kanıtlarımız var

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan Buça şehrindeki toplu mezarlarda bulunan ve Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetleri, mezardan çıkarılarak kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumlarına gönderiliyor.GÜNLERDİR CESET ÇIKARIYORLARSokaklardaki ceset görüntüleriyle dünya gündemine giren Buça'daki toplu mezarda, ceset çıkarma çalışmaları bugün de devam etti.Şehir merkezindeki Aziz Andria Kilisesi'nin avlusunda yer alan toplu mezardan çıkarılan cesetler, adli tıp ve kriminoloji uzmanları tarafından ölüm nedenleri incelemek ve kimlik tespitleri yapılmak üzere ilgili merkezlere gönderiliyor.ŞEHİR MEZARLIĞINA GETİRİLİYORBuça ve çevresindeki köylerde bulunan cesetler şehir mezarlığına getiriliyor. Buça'daki şehir mezarlığında siyah torbaların içine yerleştirilen onlarca sivilin cesedi dikkat çekiyor.BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİGörevliler, buradaki cesetlerin, Buça ve çevrede öldürülen sivillere ait olduğunu belirtti. Rus ordusunun çekildiği Buça kentinde, sokaklarda infaz edilmiş siviller ve toplu mezar görüntüleri büyük tepkilere neden olmuştu.UKRAYNA BAŞSAVCISINDAN AÇIKLAMARusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, 'Kiev bölgesinde bin 200'den fazla ceset bulundu' dedi.Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları aralıksız sürerken, Ukrayna'nın Rus ordusundan temizlenen Kiev bölgesinde cansız bedenler toplanmaya devam ediyor. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova yaptığı açıklamada, 'Rus güçlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından bin 222 ceset bulundu. Rus güçleri tarafından işlenen 5 bin 600 savaş suçu, Ukraynalı yetkililer tarafından araştırılıyor. Ukrayna'nın tüm bölgelerinde gördüğümüz savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve biz bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz' ifadelerini kullandı.Rusya'daki üst düzey askeri ve hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere 500'den fazla savaş suçlusu şüphelisi tespit ettiklerini aktaran Venediktova, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde bir tren istasyonuna düzenlenen ve 50'den fazla kişinin öldüğü saldırıya ilişkin de gerekli kanıtlara sahip olduklarını belirtti.Rusya, geçtiğimiz cuma günü tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıdan sorumlu olmadıklarını ve saldırıda kullanılan füzelerin kendilerine ait olmadığını iddia etmişti.