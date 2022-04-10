Bingöl'de terör operasyonu: Teröristlerin altı odalı ini yerle bir edildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Kış-6 Operasyonu'nda teröristlerce kullanılan altı odalı sığınak ve malzemeler bulundu. Sığınak, içindeki yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında arazi taraması gerçekleştirdi.Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan, içinde 11 mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemelerinin olduğu 6 odalı sığınak bulundu.MALZEMELERLE BİRLİKTE İMHA EDİLDİSığınak, içindeki yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi.