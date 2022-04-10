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Bingöl'de terör operasyonu: Teröristlerin altı odalı ini yerle bir edildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Kış-6 Operasyonu'nda teröristlerce kullanılan altı odalı sığınak ve malzemeler bulundu. Sığınak, içindeki yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi.

Bingöl'de terör operasyonu: Teröristlerin altı odalı ini yerle bir edildi
Ekleme: 10.04.2022 - 17:50 Güncelleme: 10.04.2022 - 18:00 / Editör: Ozge Selin
Bingöl'de terör operasyonu: Teröristlerin altı odalı ini yerle bir edildi
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında arazi taraması gerçekleştirdi.

Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan, içinde 11 mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemelerinin olduğu 6 odalı sığınak bulundu.

MALZEMELERLE BİRLİKTE İMHA EDİLDİ
Sığınak, içindeki yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi.

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Bingöl'de terör operasyonu: Teröristlerin altı odalı ini yerle bir edildi
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