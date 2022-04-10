Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ve memur zammı için yeni hesaplar

Emekli ve memur zammı için 3 aylık hesap öne çıkarken, milyonlarca emekli 'Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman ödenecek' sorusuna yanıt arıyor.Nisan sonunda ödenmesi beklenen emekli bayram ikramiyesi için yeni gelişmeler yaşanırken, emekli ve memur için maaş zammı takvimi netleşiyor.EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NİSAN SONUNDA ÖDENMEYE BAŞLANABİLİREmekliler için Nisan ayı ile başlayacak ödemeler Temmuz'un sonuna kadar devam edecek. Önce ikramiyeler ödenirken daha sonra zamlı maaşlar emeklilerin hesabında olacak.Milyonlarca emekli için yılın ikinci maaş artışı yaklaşırken ödeme takvimi de netleşmeye başladı.EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN ÜÇ AYLIK HESAP!Emeklilerin alacakları zam oranları için ilk üç aylık rakam da ortaya çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi.Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını ifade ediyor.Bu oranın üzerine üç aylık enflasyon daha eklenince kesin rakam 3 Temmuz'da belirlenecek.Böylece SSK ve Bağ-Kur'lular 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memur ve memur emeklileri yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme artışına ilaveten 7.5 puanı aşan oranda enflasyon farkı alacak.Yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 civarında çıkması bekleniyor.Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artış oranı yüzde 34,62 olurken memurların ve memur emeklilerinin zamları ise yüzde 7 + 27,12 şeklinde olacak. Toplamda da memur ve memur emeklisi artışı yüzde 34,12'yi bulacak.BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN ÖZEL YASA PLANLANIYOREmekli bayram ikramiyelerinin ilk ödemesi bu ay sonunda yapılacak.Yapılması planlanan artış ile ilgili düzenlemenin de önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek olan torba yasanın içinde yer alması planlanıyor.Şu anda 1.100 TL olan ikramiyenin 1.500 TL'ye çıkartılması için bir düzenleme yapılacağı konuşuluyor.Eğer bu formül kabul görürse ikramiyenin her yıl enflasyon kadar artırılması kesinlik kazanacak. Bu yıl içinde yüzde 36 artış olacak.Başka formüle göre ise bu yıl ikramiyelerin 2.000 TL'ye çıkartılması. Böylece toplamda 4000 TL ödenecek.İLK ÖDEME BU AY OLACAK25-30 Nisan: Ramazan bayramı ikramiyesi ödenecek3 Temmuz: SSK ve Bağ-Kur'luya enflasyon artışı belli olacak3 Temmuz: Memur emeklisine Yüzde 7+ Enflasyon farkı belli olacak4-8 Temmuz: Kurban Bayramı ikramiyesi15-25 Temmuz: Zamlı maaş ve fark ödemesi