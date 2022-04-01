Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları
Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış yapan sporcu, iniş sırasında plajdaki turistin üzerine düştü. Kleopatra Plajı'nda çarpmanın etkisiyle yaralanan ve kısa süre kumda sürüklenen kadın turist, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Alanya'da yaklaşık 800 metre yükseklikteki Dinek Mahallesi Yassıtepe'den atlayış yapan amaç paraşütçüsü Kleopatra Plajı'na indiği sırada atlayış yapan yamaç paraşütçüsü, Kleopatra Plajı'na indiği sırada turiste çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve kısa süre kumda sürüklenen kadın turist, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Olay anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.