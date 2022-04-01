Tokat'ta kan donduran olay: Arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti

Tokat'ın Niksar ilçesinden gelen cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. İlçedeki bir oto yıkamacıda meydana gelen olayda, arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi aynı tüfekle yaşamına son verdi. Polis ekipleri cinayetle ilgili inceleme başlattı

Alınan bilgiye göre olay; Niksar ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir oto yıkamacıda meydana geldi.Sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle Onur Temur, oto yıkamacı Çağlar Korkmaz'a pompalı tüfekle ateş açtı.ARKADAŞINI VURUP İNTİHAR ETTİDaha sonra caddenin karşısında bulunan bir işyerine koşarak kaçan Temur, pompalı tüfekle kendini vurdu.Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Korkmaz ise ambulansla hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti.Polis ekipleri cinayetle ilgili inceleme başlattı.