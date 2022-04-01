  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,29 - 16,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tokat'ta kan donduran olay: Arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti

Tokat'ın Niksar ilçesinden gelen cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. İlçedeki bir oto yıkamacıda meydana gelen olayda, arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi aynı tüfekle yaşamına son verdi. Polis ekipleri cinayetle ilgili inceleme başlattı

Tokat'ta kan donduran olay: Arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti
Ekleme: 1.04.2022 - 00:12 Güncelleme: 1.04.2022 - 00:21 / Editör: Ozge Selin
Tokat'ta kan donduran olay: Arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti
Alınan bilgiye göre olay; Niksar ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir oto yıkamacıda meydana geldi.

Sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle Onur Temur, oto yıkamacı Çağlar Korkmaz'a pompalı tüfekle ateş açtı.

ARKADAŞINI VURUP İNTİHAR ETTİ

Daha sonra caddenin karşısında bulunan bir işyerine koşarak kaçan Temur, pompalı tüfekle kendini vurdu.

Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Korkmaz ise ambulansla hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti.

Polis ekipleri cinayetle ilgili inceleme başlattı.

Meteoroloji uyardı! Öğle saatlerinden itibaren...
Rusya Savunma Bakanlığı: Yarın yeniden insani yardım koridoru açılacak
Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'dan Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e sert tepki
Tokat'ta kan donduran olay: Arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti
Pakistan Başbakanı Khan, hükümetine kurulan komplonun arkasında ABD olduğunu iddia etti
CHP'li başkandan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz
ABD ve NATO'dan Rusya'ya karşı 'yeni cephe'
Çin ile ABD arasında tatbikat krizi tırmanıyor!
Seçim Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna'nın garantörlük teklifi' hakkında flaş açıklama
Biden'dan petrol fiyatlarını altüst edecek karar: Günde bir milyon varil petrolü serbest bırakacak
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 PKK'lı teslim oldu
Putin tarih verdi, kararnameyi imzaladı: 'Ruble' hamlesi Avrupa'da tedirginlik yarattı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Suriyeli polis yalan çıktı! Programda yemin etti ifadesinde çark etti
Büyükşehir belediyelerindeki ulaşım ücretlerini masaya yatırıldı! İşte zam şampiyonu olan il
Vedat Bilgin: Asgari ücret tartışmalarını anlamsız buluyorum
Beren Saat'in törendeki sözleri tepki çekti: Hiç bu toplara girme altında kalırsın!
NATO'dan Rusya Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye teşekkür...
TOGG'dan gururlandıran paylaşım

TOGG'dan gururlandıran paylaşım

Bir aylık rezervasyonlar doldu

Bir aylık rezervasyonlar doldu

Emniyet sahtekarlara karşı uyardı!

Emniyet sahtekarlara karşı uyardı!

'Vergi ve ekonomi paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'deki komisyonda kabul edildi

'Vergi ve ekonomi paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'deki komisyonda kabul edildi

İstanbul Valiliği'nden kritik 'baraj' uyarısı! Su seviyesi yükselmeye devam ederse...

İstanbul Valiliği'nden kritik 'baraj' uyarısı! Su seviyesi yükselmeye devam ederse...

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!