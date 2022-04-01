  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,29 - 16,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere'den Putin'e zehir zemberek sözler: O artık kafeste...

Rusya Ukrayna savaşı 37. gününde devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bazı yerlerden çıkartıldığını söylerken Rusların taktik gereği kendilerinin zayıf olduğu noktalardan saldırabileceğini dile getirdi. Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e zehir zemberek sözler geldi. Wallace Putin için "O artık kendi kurduğu kafeste bir adam. Ordusu tükendi" ifadelerini kullandı. Wallace konuşmasında Ukrayna'ya verilecek silahların listesini açıkladı...

Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere'den Putin'e zehir zemberek sözler: O artık kafeste...
Ekleme: 1.04.2022 - 09:41 Güncelleme: 1.04.2022 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere'den Putin'e zehir zemberek sözler: O artık kafeste...
Rusya Ukrayna savaşı 37. gününe girerken bölgeden son dakika gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Rus birliklerinin Kiev ve Çernigiv'den çekildikleri bilgisi gelirken Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusların taktik gereği kendilerinin zayıf olduğu noktalardan saldırabileceğini iddia etti. Öte yandan İngiltere'den Rusya'ya çok sert açıklamalar geldi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'ya yönelik askeri destek paketinin genişletilmesi taahhüt edildiğini açıklarken Putin'in eskisi gibi bir güç olmadığıni ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

İngiltere, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme çabalarına öncülük eden 35'ten fazla ortağın katıldığı uluslararası bağış konferansına ev sahipliği yaptı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın başkanlığında düzenlenen konferans, Ukrayna'daki son durumunun yanı sıra ülkenin askeri acil yardım gereksinimlerini tartışmak üzere 35'ten fazla uluslararası ortağı bir araya getirdi.

UKRAYNA'YA SAVUNMA YARDIMI ARTIYOR

Konferans kapsamında, Ukrayna'ya yönelik askeri destek paketinin genişletilmesi taahhüt edildi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine lojistik ve savunma desteğinin sağlanması ele alındı.

Savunma Bakanı Wallace, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bağış konferansının, uluslararası toplumun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus güçlerinin yasa dışı ve sebepsiz saldırısı karşısında Ukrayna'yı destekleme kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Wallace, "Bu askeri desteği artırmak ve Rus kuvvetlerini püskürtmeye devam ederken Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin güçlenmesini sağlamak için koordinasyonumuzu artırıyoruz." dedi.

ZIRHLI ARAÇLAR , UZUN MENZİLLİ TOP VE MÜHİMMAT...

Ben Wallace, uluslararası müttefiklerinin Ukrayna'ya daha çok askeri malzeme sağlamak konusunda uzlaştığını ve bunlara zırhlı araçlar, uzun menzilli top ve mühimmat olduğunu da belirtti.

"PUTİN ARTIK KENDİ KURDUĞU KAFESTE BİR ADAM"

Bakan Wallace, Sky News'e yaptığı açıklamada da Putin'in eskisi gibi bir güç olmadığı değerlendirmesinde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"O artık kendi kurduğu kafeste bir adam. Ordusu tükendi, önemli kayıplar verdi. Rusya'nın bu büyük ordusunun itibarı yerle bir oldu. Sadece Ukrayna'ya yaptıklarının sonuçlarıyla yaşamak zorunda değil, aynı zamanda kendi ordusuna yaptıklarının sonuçlarıyla da yaşamak zorunda."

Ayrıca, Wallace, Rus kuvvetlerinin yeniden gruplaştığını ve odaklarını Ukrayna'nın güneyine ve doğusuna kaydırdığını belirterek, "Bunu daha önce gördük. Her zaman daha da kötüye gidiyor. Daha fazla sivil saldırı, daha fazla sivil alana ilerliyor." diye konuştu.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemem'
Zelenskiy Rus ordusunun yeni planını açıkladı: Zayıf noktalardan saldıracaklar
Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere'den Putin'e zehir zemberek sözler: O artık kafeste...
İstanbul'daki müzakereler meyvesini veriyor! Rus askerleri Çernobil'den çekildi!
Motorinin ardından benzine de indirim!
Yine CHP yine rüşvet! Başkan yardımcısı görevden alındı!
İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı
Adnan Oktar’ın avukatları tutuklandı
İşgalde 37'nci gün: Gözler Putin ve Zelenskiy'nin olası görüşmesinde
CHP'li başkandan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz
CHP'li vekiller terörist Mahir Çayan'ı mezarı başında andı
Meteoroloji uyardı! Öğle saatlerinden itibaren...
Rusya Savunma Bakanlığı: Yarın yeniden insani yardım koridoru açılacak
Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'dan Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e sert tepki
Tokat'ta kan donduran olay: Arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti
Pakistan Başbakanı Khan, hükümetine kurulan komplonun arkasında ABD olduğunu iddia etti
ABD ve NATO'dan Rusya'ya karşı 'yeni cephe'
Çin ile ABD arasında tatbikat krizi tırmanıyor!
Seçim Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna'nın garantörlük teklifi' hakkında flaş açıklama
Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Bir aylık rezervasyonlar doldu

Bir aylık rezervasyonlar doldu

Emniyet sahtekarlara karşı uyardı!

Emniyet sahtekarlara karşı uyardı!

'Vergi ve ekonomi paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'deki komisyonda kabul edildi

'Vergi ve ekonomi paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'deki komisyonda kabul edildi

İstanbul Valiliği'nden kritik 'baraj' uyarısı! Su seviyesi yükselmeye devam ederse...

İstanbul Valiliği'nden kritik 'baraj' uyarısı! Su seviyesi yükselmeye devam ederse...

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!