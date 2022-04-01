  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,29 - 16,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş kur ve enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, döviz kurlarındaki oynaklığın giderilmesi ve enflasyonun düşmesi için Merkez Bankası’nın mücadelesine tüm kesimlerin destek vermesinin önemli olduğunu ifade etti.

Ekleme: 1.04.2022 - 13:03 Güncelleme: 1.04.2022 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş kur ve enflasyon açıklamasıKonya Sanayi Odası (KSO), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile Konya Sanayi Odası (KSO) üyesi sanayicileri buluşturdu. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü'nün ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirilen toplantıda, güncel ekonomik değerlendirmeler yapılırken, Konyalı sanayiciler taleplerini ve görüşlerini Başkan Kavcıoğlu'na iletti.

'Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi' istişare toplantısının açılışında konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya sanayisi hakkında bilgi vererek, şehrin 11 organize sanayi bölgesi, 80'e yakın sanayi sitesi ve diğer üretim tesisleriyle tam bir sanayi şehri olduğunu söyledi. Konyalı sanayicilerin 80'in üzerinde sektörde üretim yaptığını ifade eden Kütükcü, 'Üretimde, düşük teknolojiden hızla uzaklaşan, yüzde 45.7 pay ile orta-yüksek teknolojiye odaklanan ve yüksek teknolojiyi hedefleyen bir sanayi alt yapısına sahibiz. Son 10 yılda ihracatımızı 2.5 kata yakın artırarak, geçtiğimiz yıl 2 milyar 998 milyon Dolar ile tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. İnşallah bu yılı da yeni bir rekorla tamamlayacağız. Ayrıca 2.990 ihracatçı firmamızla, 187 ülkeye ihracat yapıyoruz' diye konuştu.

KÜTÜKCÜ'DEN ENFLASYON VE İŞLETME SERMAYESİ VURGUSU
Konuşmasında reel sektörün başarılarının sürdürülebilir olmasında Merkez Bankası'nın aldığı kararların son derece kritik olduğunu dile getiren Kütükcü, Merkez Bankası'nın piyasaları olumlu yönde etkileyen, reel sektörün motivasyonunu yükselten tüm adımlarını değerli bulduklarını ifade ederek, Başkan Kavcıoğlu'na teşekkür etti. Kavcıoğlu'na Konyalı sanayicilerin taleplerini ileten Kütükcü yüksek Enflasyon ve işletme sermayelerinde yaşanan sanayicilerin taleplerini ileten Kütükcü, yüksek Enflasyon ve işletme sermayelerinde yaşanan erimenin şu anda reel sektörün en önemli iki problemi olduğunun altını çizerek, 'Emtia ve enerji başta olmak üzere neredeyse her alanda yaşanan fiyat artışlarından dolayı, ciddi bir  enflasyon baskısı altındayız. Bu enflasyon baskısı da işletmelerimizin sermayesini adeta eritiyor. Sürdürülebilir bir yatırım ve üretim ortamı için iş dünyamızın, işletme sermayelerini güçlendirecek yeni finansal mekanizmalara ihtiyacı var' dedi. Konuşmasında güven ve istikrar vurgusu da yapan Kütükcü, 'Fiyat istikrarı, enflasyonla etkin mücadele, finansal istikrar, iyi çalışan bir piyasa gözetim-denetim mekanizması, proaktif yönetim anlayışı ve tüm bunlardan beslenen güven ve istikrar ortamının sarsılmaz bir şekilde inşa edilmesi iş dünyasının vazgeçilmezidir. Bu anlamda Konya iş dünyası olarak, Merkez Bankamızın, bakanlıklarımızın, tüm kurum ve kuruluşlarımızın güven ve istikrarı destekleyen, attığı ve atacağı her adımın destekçisiyiz' şeklinde konuştu.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR FİYAT İSTİKRARI CARİ DENGE İLE SAĞLANABİLİR'
TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu da, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalara değindi. Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele konusunda etkin çalışmalar yürüttüklerini, ancak Döviz kurlarındaki oynaklığın giderilmesi ve enflasyonun düşmesi için Merkez Bankası'nın mücadelesine tüm kesimlerin destek vermesinin önemli olduğunu ifade etti. Türkiye ekonomi modelinin yatırım, üretim ve ihracat odaklı olduğunu, Merkez Bankası olarak bu modeli güçlendirmek için çok önemli finansal enstrümanlar geliştirdiklerini dile getiren Kavcıoğlu, 'Sürdürülebilir fiyat istikrarı cari denge ile sağlanabilecektir. Merkez Bankası olarak, yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek, kapasite kullanım oranlarını artırmak, ithal edilen ürünlerin Türkiye'de üretilmesini sağlamak için üzerimize düşen neyse onu yapıyor, iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz' diye konuştu. Kavcıoğlu, ilgili düzenlemelerde belirtilen taahhütleri veren firmalara yüzde 9 faiz oranı ile bankalar aracılığıyla reeskont ve yatırım kredisi kullandırdıklarını belirterek, şunları söyledi:

'Türkiye ekonomi modelinin işleyebilmesi için finansa erişimde uzun vadeli TL kredilerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm politikamızı buna göre oluşturduk. İş dünyamıza, yüzde 9 ile ihracat artışı veya ithal ikamesi sağlayacak yatırımlar için bankalar aracılığıyla kredi kullandırıyoruz. Bu kredilere firmaların erişimi ve limit noktasında bir problem yok. Firmalara uzun vadeli TL kullandırılmasını sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz.'

BAŞKAN KAVCIOĞLU'NDAN KONYA SANAYİSİNE ÖVGÜ
Konuşmasında Konya sanayisinden de övgü ile bahseden Başkan Kavcıoğlu, Türkiye'nin ihracatı, borçlanması, reel sektörün döviz borcu alanlarında gelişmekte olan ülkeler coğrafyasında pozitif ayrıştığını, Konya'nın burada çok büyük payı olduğunu kaydetti. Başkan Kavcıoğlu, 'Türkiye'nin ihracatı, ithalatı, borçlanması, bütçe açığı, reel sektörün döviz borcu konularında, kendi alanımızdaki ülkelerden daha iyi olduğunu görüyoruz. Bunda Konya'nın da çok büyük payı var. Konya, 180'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği 3 milyar dolar ihracatı ile büyük katkı sunuyor. Şehrin, OSB'lerini, fabrikalarını gezmiş biri olarak bunu çok iyi biliyorum' dedi. Başkan Kavcıoğlu, konuşmasının ardından Konyalı sanayicilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek
Rusya: Mayınların 370'i Karadeniz'de
Ukrayna Rus topraklarındaki petrol rafinerisini vurdu!
İBB'nin hizmet aracında şok görüntü! Yol güvenliğini hiçe saydılar
Kredi ve kredi kartı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Ankaralıların toplu ulaşım çilesi sürüyor! Vatandaş duraklara otobüs duası asmaya başladı
Eski CHP vekili Barış Yarkadaş Yavuz Ağıralioğlu'nun neden tasfiye edildiğini açıkladı
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemem'
Hollanda'da skandal provokasyon hazırlığı!
81 ilde etiketler değişiyor! KDV indirimi bugün başlıyor!
Zelenskiy Rus ordusunun yeni planını açıkladı: Zayıf noktalardan saldıracaklar
Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere'den Putin'e zehir zemberek sözler: O artık kafeste...
İstanbul'daki müzakereler meyvesini veriyor! Rus askerleri Çernobil'den çekildi!
Yıllık izinlerini kullanmayanlara kötü haber! Yargıtay'dan yıllık izin kararı!
Motorinin ardından benzine de indirim!
Yine CHP yine rüşvet! Başkan yardımcısı görevden alındı!
İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı
Adnan Oktar’ın avukatları tutuklandı
İşgalde 37'nci gün: Gözler Putin ve Zelenskiy'nin olası görüşmesinde
CHP'li başkandan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz
Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Tonlarca altınla batmıştı: Görüntüleri ilk kez yayınlandı

Tonlarca altınla batmıştı: Görüntüleri ilk kez yayınlandı

Gaziantep'te korkutan patlama! Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor!

Gaziantep'te korkutan patlama! Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor!

Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları

Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları

İstanbul Valiliği'nden kritik 'baraj' uyarısı! Su seviyesi yükselmeye devam ederse...

İstanbul Valiliği'nden kritik 'baraj' uyarısı! Su seviyesi yükselmeye devam ederse...

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!