  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,29 - 16,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı

İstanbul Mali Polisi; “Örgütlü Olarak İhaleye Fesat Karıştırma” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” operasyonu düzenledi. Aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonda Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve Avcılar Belediyesi’nde görevli 15 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı
Ekleme: 1.04.2022 - 09:05 Güncelleme: 1.04.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı
Operasyonu; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.

'Örgütlü Olarak İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından ötürü aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir İlleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve Avcılar Belediyesi'nde görevli 15 kişi de gözaltına alındı.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemem'
Zelenskiy Rus ordusunun yeni planını açıkladı: Zayıf noktalardan saldıracaklar
Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere'den Putin'e zehir zemberek sözler: O artık kafeste...
İstanbul'daki müzakereler meyvesini veriyor! Rus askerleri Çernobil'den çekildi!
Motorinin ardından benzine de indirim!
Yine CHP yine rüşvet! Başkan yardımcısı görevden alındı!
İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı
Adnan Oktar’ın avukatları tutuklandı
İşgalde 37'nci gün: Gözler Putin ve Zelenskiy'nin olası görüşmesinde
CHP'li başkandan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz
CHP'li vekiller terörist Mahir Çayan'ı mezarı başında andı
Meteoroloji uyardı! Öğle saatlerinden itibaren...
Rusya Savunma Bakanlığı: Yarın yeniden insani yardım koridoru açılacak
Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'dan Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e sert tepki
Tokat'ta kan donduran olay: Arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti
Pakistan Başbakanı Khan, hükümetine kurulan komplonun arkasında ABD olduğunu iddia etti
ABD ve NATO'dan Rusya'ya karşı 'yeni cephe'
Çin ile ABD arasında tatbikat krizi tırmanıyor!
Seçim Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna'nın garantörlük teklifi' hakkında flaş açıklama
Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Bir aylık rezervasyonlar doldu

Bir aylık rezervasyonlar doldu

Emniyet sahtekarlara karşı uyardı!

Emniyet sahtekarlara karşı uyardı!

'Vergi ve ekonomi paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'deki komisyonda kabul edildi

'Vergi ve ekonomi paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'deki komisyonda kabul edildi

İstanbul Valiliği'nden kritik 'baraj' uyarısı! Su seviyesi yükselmeye devam ederse...

İstanbul Valiliği'nden kritik 'baraj' uyarısı! Su seviyesi yükselmeye devam ederse...

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!