İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı

İstanbul Mali Polisi; “Örgütlü Olarak İhaleye Fesat Karıştırma” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” operasyonu düzenledi. Aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonda Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve Avcılar Belediyesi’nde görevli 15 kişi de gözaltına alındı.

Operasyonu; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.'Örgütlü Olarak İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından ötürü aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir İlleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve Avcılar Belediyesi'nde görevli 15 kişi de gözaltına alındı.