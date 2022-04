İlk teravih kılındı! Camilere akın ettiler: Yurtta ramazan coşkusu

Onbir ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte tüm yurtta ilk teravih namazı kılındı, camiler doldu taştı. Çocuklarıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, on bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazını kılmanın sevincini yaşadı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tüm yurtta ilk teravih namazı kılındı.Vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Ramazanın sembolü haline gelen ve camilere asılan mahyalar da ışıldamaya başladı.Çocuklarıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, on bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazını kılmanın sevincini yaşadı.ŞANLIURFA: Akşam namazının ardından Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, İbrahim Peygamber'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen Balıklıgöl'de balıklara yem atan ziyaretçiler, burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Yatsı ezanının okunmasıyla, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camileri dolduran vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı. Aileleriyle camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.OSMANİYE: Osmaniye'de ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı Kadirli ilçesinde vatandaşlar ramazanın ilk teravih namazını kılmak için 1800 yıllık tarihi Ala Camii'ne geldi. Yatsı namazı sonrası kılınan teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.KİLİS VE HATAY: Kilis ve Hatay'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldıYOZGAT: Yozgat Çapanoğlu Büyük Camisinde vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.KARAMAN: Karaman'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte İmam-ı Azam Camisine gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.ERZURUMErzurum, Kars ve Ağrı'da ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camileri doldurdu.Erzurumlular, teravih için özellikle kentteki tarihi camileri tercih etti. Ulu Cami, Lalapaşa Cami, Murat Paşa Cami, Gürcükapı Cami en fazla ilgi gösterilen camiler arasında yer aldı.Camilerde ramazan ayının başlaması dolayısıyla teravih öncesi Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.AĞRIAğrı'da vatandaşlar ilk teravih namazı için camilere akın etti.Ulu Cami başta olmak üzere il genelindeki camilerde kılınan teravih namazına bazı aileler çocuklarıyla geldi.Çocukların bazıları saf tutup namaz kılarken, bir kısmının da oyun oynaması ilginç görüntüler oluşturdu.KARSKars'ta da vatandaşlar ilk teravih namazını kılmak için camilere gitti.Tarihi Fethiye Camisi'ne gelen kent sakinleri, namaz öncesi imam hatip Adem Aktaş'ın verdiği vaazı dinledi.Daha sonra tarihi camide ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.İZMİR:İzmir'de vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.Yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar başta Bilal Saygılı Camisi olmak üzere şehirdeki camileri doldurdu.Çok sayıda çocuk da aileleriyle camiye geldi. Yatsı ve teravih namazını kılan Müslümanlar, ramazan tüm dünyaya barış getirmesi için dua etti.ANTALYATürkiye'nin en büyük kubbeli ibadethanelerinden olan 15 bin kişi kapasiteli Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde ilk teravih kılındı.Muratpaşa Camisi ve 8 asırlık Yivli Minare Camisi ile kentteki diğer camilere de vatandaşlar geldi.Çok sayıda çocuğun da bulunduğu camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.MUĞLAMuğla'da yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, kentteki camilere geldi.İlk teravih namazını eda etmek isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş camileri doldurdu.Namaz öncesi vaaz veren İl Müftüsü Yaşar Çapçı, ramazanın önemine vurgu yaptı.Vatandaşlar daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı.BURDURBurdur'da yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, teravih namazını kılmak için Ulu Cami'ye geldi.Burada verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı.Vatandaşlar daha sonra yatsı namazının ardından ramazanın ilk teravihini kıldı. Cami çıkışında bazı hayırseverlerce çeşitli ikramlar dağıtıldı.ISPARTAIsparta'da yatsı ezanının ardından kentteki camilere gelen vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti. Vatandaşlar, ramazan ayının manevi duygusunu yaşadı.Teravih namazının ardından camilerde Kur'an da okundu.ADANA, MERSİN, HATAY VE OSMANİYEAdana'da, Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan ve ihtişamıyla dikkati çeken Sabancı Merkez Camisi'nde teravih kılındı. Çok sayıda çocuğun da aileleriyle geldiği camide namaz, İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırıldı.Mersin'de de yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne geldi. Burada cami imamı tarafından ramazan ayıyla ilgili vaaz verildi. Cemaattekiler daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı, dua etti.Hatay'da vatandaşlar ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş Anadolu'nun ilk camisi olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'ni doldurdu. Namaz öncesi vaaz veren İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay, ramazanın önemine vurgu yaptı. Teravih namazını kılan vatandaşlar, dua etti.Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ise vatandaşlar ramazanın ilk teravih namazını kılmak için 1800 yıllık Ala Camii'ne geldi. Yatsı namazı sonrası kılınan teravihin ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.BOLU: Bolu'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti. tarihi Yıldırım Bayezid Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.ZONGULDAK: Zonguldak'ta vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.KIRIKKALE: Kırıkkale'de vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti. Akşam namazının ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Nur Cami ve Külliyesi'nde vaaz verdi. İki yıl aradan sonra teravih namazı için camiye gelen vatandaşlar vaazın ardından namazlarını eda etti. Aileleriyle camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.KIRKLARELİ: Kırklareli'nde ramazan ayının ilk teravih namazı tarihi Hızırbey Camisi'nde kılındı. Çok sayıda vatandaş, ilk teravih namazı için başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilere geldi. Hızırbey Cami İmamı Zaim Işık, ramazan ayını konu alan vaaz verdi. Cami önlerinde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.KOCAELİ: Kocaeli'de vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti. İzmit ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.KONYA, AKSARAY VE AFYONKARAHİSARKonya'da vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'ni doldurdu. Camideki vaazın ardından birçoğu çocuklarıyla gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.Kadınlar da namazlarını, caminin kendilerine ayrılan bölümünde eda etti.Aksaray'da Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl camilerde kılınmayan teravih namazı için vatandaşlar camileri doldurdu.Özellikle Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere vatandaşlar akın etti.Akşam ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Yoğunluktan dolayı camilerde yer bulamayan vatandaşlar, avlulara hasır sererek namaz kıldı.Afyonkarahisar'da ise vatandaşlar, ilk teravih namazı için Paşa Cami, İmaret Cami ve Yeşil Cami'yi doldurdu.Kentte ramazan coşkusunu yaşayan vatandaşlar, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.EDİRNEEdirne'de vatandaşlar Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki camileri doldurdu.Restorasyonun devam ettiği Selimiye Camisi'nde vatandaşlar ibadet için ayrılan bölümde teravih namazını kıldı.Vatandaşlardan Hazar Pişmiş, AA muhabirine, 2 yıldan bu yana ilk toplu teravih namazının kılındığını söyledi.Pandemi nedeniyle camilerde toplu teravih namazı kılınamadığını belirten Pişmiş, 'Herkesin ramazan ayına mutlu, bereketli ve huzurlu girmesini diliyorum. Hepimizin için hayırlı olsun inşallah.' dedi.Trakya Üniversitesinin Kosova uyruklu öğrencisi Enes Kaşi ise Eski Cami'de namaz kıldığını belirterek, 'Kalabalık bir ortamda namaz kılmak çok güzel herkese hayırlı ramazanlar dilerim.' diye konuştu.Arnavutluk'tan gelen Şuayip Şulafku da Trakya Ünversitesinde okuduğunu ve iki yıldır ilk kez toplu halde teravih namazı kıydığı için mutlu olduğunu kaydetti.TEKİRDAĞTekirdağ'da da vatandaşlar ilk teravih namazı için başta Rüstem Paşa Camisi olmak üzere kentteki camilere geldi. Vatandaşlar namaz kılıp dua etti.SİVAS VE KAYSERİSivas'taki Paşa Camisi'nde teravih öncesi verilen vaazda, ramazan ayının tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu.Vaazın ardından camiyi dolduran yüzlerce kişi, yatsı namazını eda ettikten sonra ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.Aileleriyle camiye gelen çocuklar, namaz sırasında ilginç anların yaşanmasına neden oldu.Kayseri'de de vatandaşlar, teravih namazı için başta tarihi Hunat, Bürüngüz, Hacı Kılıç, Kurşunlu ve Gevher Nesibe olmak üzere camilere gitti.Vatandaşlar, ilk teravih namazıyla ramazanın coşkusunu yaşayıp, dua etti.