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Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'dan Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e sert tepki

Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker, 2019 yerel seçimi döneminde T3 Vakfı aleyhine kirli bir kampanya başlatmış ve vakfın İBB'den para aldığı yalanını ortaya atmıştı. Yerli ve milli hamlelerin öncüsü T3 Vakfı'na iftira atarak karalamaya çalışan Toker'e Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası'ndan bir destek açıklaması geldi. Bu desteği #UNUTMAYIN etiketiyle sosyal medya hesabından paylaşan Toker, ortaya koyduğu alçak tavrı görmezden geldi. Mahkeme kararıyla alt olup kaybeden Toker'in bu skandalına Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan yanıt gecikmedi.

Ekleme: 1.04.2022 - 00:27 Güncelleme: 1.04.2022 - 00:43 / Editör: Ozge Selin
Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'dan Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e sert tepki
Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası'nın (DİSK BASIN-İŞ) Twitter hesabından Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker'e skandal bir destek açıklaması geldi.

Bu yalana arka çıkan DİSK BASIN-İŞ'in mesajında, 'T3 Vakfı'nın 'İBB'den Vakıflara Hizmet Raporu' haberi nedeniyle açtığı davada meslektaşımız Çiğdem Toker'e 30 bin TL tazminat cezası verildi. Çiğdem Toker'in yanındayız. Unutmayın kamunun yararına olan her türlü olay ve bilgi haberin konusu olmaya devam edecek.' ifadeleri yer aldı.

Bu desteği #UNUTMAYIN etiketiyle sosyal medya hesabından paylaşan Toker, ortaya koyduğu alçak tavrı görmezden geldi.

SÖZCÜ'NÜN KALEMŞÖRÜ MAHKEMEDE KAYBETTİ!

Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker, 2019 yerel seçimi döneminde T3 Vakfı aleyhine kirli bir kampanya başlatmış ve vakfın İBB'den para aldığı yalanını ortaya atmıştı.

Mahkeme kararıyla alt olup kaybeden Toker'in bu skandalına Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan yanıt gecikmedi.

Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'dan Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e sert tepki

HALUK BAYRAKTAR: BU MÜFTERİNİN ARSIZLIĞI UNUTULMASIN

Bu skandal paylaşımda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından karşı bir açıklama yapan Bayraktar, 'Kurucuları dışında hiçbir kişi/kurumdan tek kuruş bağış veya tahsis kabul etmeyen bir vakfa alenen iftira at, hakikati görmezden gel, mahkemelerde iftira attığın tescillensin, üstüne bir de utanmadan unutmayın yaz. İftira kampanyasını başlatan bu müfterinin arsızlığı unutulmasın.' dedi.

TÜRKİYE TEKNOLOJİ TAKIMI: BURS PROGRAMINA 30.000 TL'LİK BİR İLAVE GELDİ

Türkiye Teknoloji Takımı'ndan yapılan açıklamada ise, 'İftira zincirinin ilk halkası olan müfteriye karşı açtığımız dava sonuçlandı. Etik ve ahlaktan taviz vermeyecek gazeteciler yetiştirmek üzere oluşturduğumuz burs programına 30.000 TL'lik bir ilave de Çiğdem Toker aleyhine açtığımız davadan geldi.' ifadelerine yer verildi.

Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'dan Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e sert tepki

SELÇUK BAYRAKTAR: YALANCILIK, SAHTEKARLIK, YÜZSÜZLÜK

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise; 'Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu, 2019 yerel seçim döneminde vakfımız aleyhine başlatılan kirli kampanyayı ve İBB'den para aldığı yalanını ilk yayan gazeteci müsveddesi. Gazetecilik; yalancılık, sahtekarlık, yüzsüzlük arsızlık da değildir!' paylaşımına bulundu.

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Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'dan Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e sert tepki
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