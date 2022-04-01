Eski CHP vekili Barış Yarkadaş Yavuz Ağıralioğlu'nun neden tasfiye edildiğini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve HDP ile ters düşen açıklamalarda bulunan Yavuz Ağıralioglu'nu, hem Genel Başkan Yardımcılığı görevinden almış hem de Başkanlık Divanı'ndan atmıştı.

Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve HDP ile ters düşen açıklamalarda bulunan Yavuz Ağıralioglu'nu, hem Genel Başkan Yardımcılığı görevinden almış hem de Başkanlık Divanı'ndan atmıştı.CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, Ağıralioglu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle görevlerinden alındığı imasında bulundu. Ağıralioglu, son olarak Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini eleştirmişti.Yarkadaş, "Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın içinde bulunan CHP'ye yönelik, CHP'nin Genel Başkanı'na yönelik haddini aşan, nezaketsiz sözler söyledi. Bir ittiafkın içinde olan partinin milletvekili ya da genel başkan yardımcısı o ittifakın genel başkanına siyasi ayar veremez." sözleriyle tasfiye sebebini adeta açıklamış oldu.