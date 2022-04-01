CHP ve HDP'yi eleştirdiği için görevden alınmıştı! Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu: Karar bana bildirilmemişti

İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'nun görevden alınması deprem etkisi yarattı. Ağıralioğlu sık sık CHP ve HDP'yi eleştirdiği için görevden alındı ve A Takımı'nda yer verilmedi.Yavuz Ağıralioğlu son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini eleştirmişti. Bu eleştiri de Ağıralioğlu'nun sonunu getirdi ve partiden pasifize edildi.SUSKUNLUĞUNU BOZDU: BEN DE SİZLERLE BİRLİKTE ÖĞRENDİMİki gündür sessizliğini koruyan Yavuz Ağıralioğlu, bir yayın organına konuştu. Başkanlık Divanı'ndan çıkarılacağından haberdar edilmediğini söyleyen Ağıralioğlu, 'Karar bana bildirilmemişti. Ben de sizinle birlikte öğrendim.' dedi.'MERAL AKŞENER İLE GÖRÜŞMEDİM'Kararın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmediklerini de belirten Ağıralioğlu, 'Tasarruf genel başkanın. Karardan sonra görüşmedik. Karar genel başkana ait olduğu için genel başkanın konuşması usülen daha uygun olur' ifadelerini kullanırken, Başkanlık Divanı'ndan çıkarılmasının kırgınlığa yol açıp açmadığına ilişkin, 'Kararın sebebi kırgın olup olmadığımı belirler. Sebebini henüz bilmiyorum dolayısıyla bir şey söyleyemiyorum' dedi.İSTİFA EDECEK Mİ?Yavuz Ağırlioğlu, 'sükunetle izleyerek neden böyle bir karar alındığını anlamamız lazım' derken önümüzdeki süreç hakkında şunları söyledi: 'Bu bir strateji mi, siyasi bir tercih mi, sonuçları üzerinden de okunması gereken bir karar. Daha sonra bir değerlendirme yapacağım. Kamuoyuna yapılması gerekirse onu da yapacağım.' Ağıralioğlu, istifa etmeyi düşünmediğini de belirtti.'SİYASİ KARARLARIN SİYASİ SONUÇLARI OLUR'Karara ilişkin bir açıklama yapmayı erken bulduğunu vurgulayan Yavuz Ağıralioğlu, sözlerine şöyle devam etti:'Bunlar siyasî kararlardır, siyasî sonuçları olur. İsabet etti mi memlekete iyi olur, isabet etmezse denenmiş ve yanlış yapılmış olur. Şu an arkadaşlarla kararı değerlendiriyoruz. Şahsi kavgalarla memleketi meşgul etmeyiz.Ben şahsi kavga vermiyorum, memleket kavgası veriyorum. Henüz açıklama yapmak için erken. Birkaç gün sonra bir şey demem gerekirse bir televizyon programına konuk olabilirim, paylaşım yapabilirim, basın açıklaması ile düşüncelerimi ifade edebilirim.'