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Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler! Yüzlerce kişi İstanbul'daki kiliseye akın etti

Fatih'te bulunan Ayın Biri Kilisesi'ne yerli ve yabancı yüzlerce kişi akın etti. Özellikle Bulgaristan'dan otobüslerle gelenler kilise önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Ekleme: 1.04.2022 - 14:05 Güncelleme: 1.04.2022 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler! Yüzlerce kişi İstanbul'daki kiliseye akın ettiFatih'te bulunan Ayın Biri Kilisesi'ne yerli ve yabancı yüzlerce kişi akın etti. Bulgaristan'dan otobüslerle gelenlerin de olduğu kilise önünde metrelerce kuyruk oluştu.
Fatih Hacı Kadın Mahallesi'nde bulunan Ayın Biri Kilisesi'ne yerli ve yabancı yüzlerce insan akın etti.

Tur otobüsleri ise Bulgaristan'dan yaklaşık 300 ziyaretçi getirdi.

Sabahın erken saatlerinde kilisenin önüne gelen ziyaretçiler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, aşkı, parayı, sağlığı, kariyeri, şansı, evliliği gibi birçok dileği temsil eden objelerden alarak kiliseye girdi. Kiliseye girenler, mumlarını yakıp dileklerini diledi. Daha önce gelip dileği kabul olanlar da kapı önünde bekleyenlere şeker dağıttı.

YAKLAŞIK 300 BULGAR VATANDAŞI DA KİLİSEYİ ZİYARETE GELDİ
Bulgaristan'dan gelen vatandaşlara rehberlik eden Ferhan Özcan, "Ayın Biri Kilisesi için firmamız üzerinden yaklaşık 300 kişi misafir getirdik. Bugün 1 Nisan ve onların kutsal günü. Dileklerini dilemek, dualarını etmek için geldiler. Şimdi turumuzu bitirdik gidiyoruz. Bugün buradan başladık ve Emirgan'a gideceğiz" diye konuştu

GENÇLER AŞK İSTİYOR
11 yıldır her ayın 1'inde kilise önünde obje satan Serpil Örümcer, "Aşk, ev, araba, nazar gibi objeler var. Bu aralar para daha çok satılıyor. Ev, araba istiyorlar, çoğu satılıyor. Gençler aşk istiyor. Orta yaştakiler ev, araba, çocuğunu evlendirecek yüzük istiyor" dedi.
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