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Başkan Erdoğan'dan gençlere sosyal medya uyarısı! Düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te Genç Projeler Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. Gençlere sosyal medya uyarılarında da bulunan Erdoğan: Bataklık gibi içine düşüp yok edecek tehditler barındırıyor. Düzenlemeyi en kısa zamanda hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan gençlere sosyal medya uyarısı! Düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz
Ekleme: 1.04.2022 - 14:56 Güncelleme: 1.04.2022 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan gençlere sosyal medya uyarısı! Düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz
Genç Projeler Açılış Programı Fatih'te düzenleniyor. Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen programda Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız yarın ilk orucunu tutacağımız başı rahmet ortası mafiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyanın her alanda huzura, barışa, adalete, merhamete ihtiyacı olduğu dönemde eriştiğimiz Ramazan'ın bereketinin tüm insanlığın üzerinde olmasını diliyorum.

13 Kütühaneyle gençlik merkezlerinin açılışını yapmak üzere buradayız.
Her ay 120 bin öğrencimize hizmet sunan kütüphanelerimizden öğrencilerimiz istifade etmektedir.

Fatih belediyemizin hizmetleri bununla sınırlı değil. Geniş bir çerçevede hizmet veriliyor.

9 ayrı spor merkezinde gençlerimizin kendini geliştirebilme imkanı sunulmuştur.

Sevgili gençler, biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük kütüphanesini Ankara'da hizmete aldık. Kütüphanenin önünden geçtiğimiz günlerde kapının adeta arı kovanı gibi işlemesinden mutluluk duyuyorum.

Her yerde kütüphanelerin yaygınlaşması memnuniyet vericidir. Milli Eğitim Bakanlığımız da 'kütühanesiz okul kalmayacak' projesi ile okullarımızda önemli adımlar atıyor.

Bizim gençliğimizde, nereyi bulursak orada ders çalışarak, okul hayatımıza devam eden bir nesildir. Bir de bizim gençlik yıllarımızda ideolojik çatışmaların yol açtığı bir huzursuzluk ortamı vardı.

Sizler maddi altyapı ve teknolojik imkanlar bakımından çok şansılısınız.

DÜZENLEMEYİ YAKIN ZAMANDA HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Geçtiğimiz hafta başında AK Parti olarak düzenlediğimiz toplantıda dijital ekonomi, dijital hukuk gibi bir çok meseleyi değerlendirdik. En kısa sürede gereken düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Aynı şekiklde hiçbir dijital medya hiçbir sporun ikamesi olamaz. Gençlerimizden gerçek hayattan kopmamasını istiyoruz. Kağıda basılı kitapları yanınızdan eksik etmeyin. Spora mutlaka her gün vakit ayırın. Bir çayın yanında gerçekleştirilen bir sohbeti ihmnal etmeyin. Farklı kültürleri tanımak için şartları zorlayın.

Fatih Belediyemizin kütüphaneleri bir kez daha başta Fatih olmak üzere tüm İStanbul'a hayırlı olmasını diliyorum.
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