Bakan Koca 'Çok mutluyuz' diyerek duyurdu! İstanbul'da oran üçte bire indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indiğini belirterek, "Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının üçte bire indiğini açıkladı.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi.Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz' ifadelerini kullandı.