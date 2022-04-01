Bakan Bozdağ'dan Semra Güzel ve Cemal Kaşıkçı davası açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Semra Güzel'in firar ettiği iddiaları ve Cemal Kaşıkçı davasının seyrine ilişkin önemli son dakika açıklamaları geldi.

İşte Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları(Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakli) Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz."(Adnan Oktar davasındaki tahliye kararları) HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi."(Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li) Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor."