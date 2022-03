YÖK'ten Ukrayna'dan dönen öğrencilerle ilgili önemli açıklama!

Son dakika açıklamasında bulunan Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), Ukrayna'da üniversite öğrenimi alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin Türkiye'deki bir yükseköğretim programına yatay geçiş yapabilmeleri konusunda her türlü kolaylığın sağlanacağı, şartları karşılayamayanlara ise özel öğrenci statüsünün verileceği bildirildi.YAZILI AÇIKLAMA GELDİYÖK'ten, Ukrayna'daki üniversitelerde okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere yönelik yazılı açıklama yapıldı.Yükseköğretim Kurulunun, Ukrayna'da yakın zamanlarda ortaya çıkan savaş ve çatışma sebebiyle öğrenimlerini yarıda bırakarak ülkeye dönmek zorunda kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarının aksamaması için alınabilecek önlemler üzerinde çalıştığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:YATAY GEÇİŞ İÇİN HER TÜRLÜ KOLAYLIK SAĞLANACAK'Ukrayna'ya giden öğrencilerimizden ülkemizdeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların, talep ve tercihleri dikkate alınarak yatay geçiş yapabilmeleri konusunda her türlü kolaylık sağlanacaktır. Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize ise 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye'deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkan ve fırsatı verilecektir. Bu kapsamda Ukrayna'dan ülkemize dönen öğrencilerin, özel öğrencilik imkanından nasıl faydalandırılacağı hususu Yükseköğretim Kurulumuz tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.'ÖĞRENCİLER BU ADRESE YÖNLENDİRİLDİAçıklamada, öğrencilerin, özel öğrenci statüsünden faydalanabilmesi için YÖK tarafından hazırlanan 'https://ukraynabilgiformu.yok.gov.tr/' bağlantı adresine ulaşarak istenen bilgileri doldurmaları gerektiği belirtildi.