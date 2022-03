Ukraynalı şarkıcı Jamala dehşet gününü anlattı: 'Şarkımın gerçek olacağı aklıma gelmezdi!'

Dünya, Kırım Tatar kökenli Ukraynalı şarkıcı Jamala'nın adını ilk kez Eurovision sahnesinde duydu. 2016 yılında Ukrayna'yı '1944' şarkısıyla Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Jamala, ülkesine getirdiği ikinci Eurovision zaferinden sonra büyük bir pop yıldızına dönüştü. Jamala sadece Ukrayna'ya komşu Doğu Avrupa ülkelerinde değil başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkede de sesi ve şarkılarıyla dikkat çekmeyi başardı. Jamala'ya Eurovision kazandıran '1944' şarkısı Türkiye açısından ayrı bir öneme sahipti. Kırım Tatar sürgününü ve büyükannesinin yaşadığı trajediyi konu alan '1944' şarkısının nakaratı Kırım Tatarcası sözlerden oluşuyordu.Şarkının nakaratındaki 'Yaşlığıma toyalmadım / Men bu yerde yaşalmadım' (Gençliğime doyamadım / Ben bu yerde yaşayamadım) sözleri Jamala'nın Türkiye'de hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinmesini sağladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra birçok Ukraynalı gibi Jamala da büyük bir korku yaşadı. Sosyal medya hesabından Avrupa'daki tüm hayranlarına seslenen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde kardeşinin yanına, İstanbul'a geldi.Milliyet.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Jamala, ülkesinde yaşananların korkunç olduğunu söyledi. 'Bu yaşananlar korkunç. Hâlâ kabul etmek istemiyorum' diyen Jamala, dünyanın bu gidişata engel olması gerektiğini söyledi. Jamala, 'Bu yüzyılda böyle bir savaşın meydana gelmesi, vatanlarından vazgeçirmek için masum insanların, kadınların, çocukların öldürülmesi gerçekten inanılır gibi değil. Tüm dünya artık buna 'dur' demeli' dedi.'UKRAYNA HALKI PERİŞAN HALDE'Yaşananlardan ötürü hâlâ şokta olduklarını söyleyen Jamala, işgalin başladığı o kabus dakikalarını '24 Şubat sabahı saat 05.00 sularıydı. Bomba sesleri yüzünden uyandık. İki küçük oğlumu kucakladım ve hemen sığınaklara indik. Akşama kadar bu bomba sesleri birkaç kez daha tekrarlandı. İnanmak istemedik. Sabırla bekledik. Hâlâ şok içindeyiz' sözleriyle anlattı. 'Her savaşta olduğu gibi halk, halkım perişan ve bu hain saldırının sebebini anlamıyor' diyen Jamala, Ukrayna halkının kendi topraklarını cesurca savunduğunu söyledi. 'Putin, Ukrayna diye bir ülke olmadığını, Ukraynalıların suni bir halk olduğunu iddia ediyor. Oysa halkım, kendi vatanlarında Ukraynalı olarak yaşamak istiyor' diye konuştu.'BİR GÜN BENİM DE YAŞAYACAĞIM AKLIMA GELMEZDİ'Onu evrensel bir yıldıza dönüştüren '1944' şarkısında Jamala büyükannesinin başından geçen trajediyi anlatıyordu. 1944'te yaşananları anlattığı şarkısı ona şöhret getirmişti. Peki o, günün birinde büyük annesinin yaşadıklarına benzer bir tecrübeden geçeceğini düşünmüş müydü? Jamala, 'Böyle bir şey aklımdan bile geçmedi' dedi.Şarkıyı 2016'da yazarken sadece 1944 tarihinde yaşanılan olayları anlatmak, Kırım Tatar sürgününü ve yaşanılan insanlık trajedisini hiç bilmeyenlere aktarmak istediğini söyleyen Jamala, 'O zaman aklıma bile gelmiyordu bu şarkıdaki hikâyenin 2022'de tekrarlanacağını ve haksız yere insanların evlerini terk etmek zorunda kalacaklarını' dedi. 24 Şubat 2022'de aynı büyükannesi gibi sadece 15 dakika içinde eşyalarını toplamak zorunda kaldığını ve evini terk ettiğini söyleyen Jamala, 'Ben ilk önce bir anneyim. İki küçük yavrumun güvenliğini düşünmek zorundaydım' diye konuştu.'SAYIN ERDOĞAN'A VE TÜRK HALKINA SONSUZ TEŞEKKÜRLER'Ukrayna halkının yüz yüze kaldığı işgali 'insanlık dışı' olarak tanımlayan Jamala, ülkesinin şu anda Türkiye ve diğer ülkelerin desteğiyle ayakta kalmaya çalıştığını söyledi. İşgal sürecinin başlangıcı ve öncesinde özellikle Türkiye ve Türk halkının kendilerinin yanında olduğunu belirten Jamala, 'Türkiye devletine ve halkına bize her alanda verdikleri karşılıksız destek için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye yüzyıllardır olduğu gibi bu süreçte de hiçbir karşılık beklemeden insani ve vicdani sorumluluk gereği kapılarını bizlere sonuna kadar açtı. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına sonsuz teşekkürlerimizi tüm Ukrayna halkı adına iletmek istiyorum' ifadelerini kullandı.'BİZE 'PUTİN SİZİ KURTARIR' DİYENLER BİLE ÇIKTI'Ülkesinin şu anda maddi ve manevi desteğe ihtiyacı olduğunun altını çizen Jamala, 'İnsanlar Ukrayna'da şu an perişan durumda. Su ve yiyecek bulmak çok zor. İlaç ve ilk yardım malzemelerinde eksiğimiz var. Türkiye halkından bu konuda destek istiyoruz' diye konuştu. Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlarına da bir çağrıda bulunan Jamala, 'Omuz omuza durmaya devam edelim' dedi.Rusya'da şu anda Ukrayna'da yaşanan gerçekleri bilmeyen çok sayıda Rus vatandaşının olduğunu belirten Jamala, 'Rus medyası insanlara gerçeği anlatmıyor. Benim de Rusya'da akrabalarım var ve bana içlerinde 'Merak etmeyin, Putin sizi kurtarır' diyenler bile çıktı. Putin kimi, kimden kurtarır? Ben anlam veremiyorum buna' yorumunu yaptı.'YAŞANANLARA KARŞI ÇIKAN RUSLAR KORKUYORLAR'Şu anda sıcak savaşla birlikte aynı zamanda ciddi bir bilgi savaşının da yapıldığını hatırlatan Jamala, 'Tabii ki Putin'in politikasına katılmayan, onun politikalarına karşı çıkan da birçok Rus vatandaşı var. Ancak onlar korkuyorlar, hiçbir şey diyemiyorlar' dedi. Moskova'da ve St. Petersburg'da sokağa çıkan ve Ukrayna'da yaşananları protesto eden çok sayıda Rus vatandaşının olduğuna dikkat çeken Jamala, 'Onlara öncelikle cesaretleri için çok teşekkür ederim' diye konuştu. Rusya'da gerçek bilginin engellendiğini vurgulayan Jamala, dünyanın şu anda halkının yanında olduğunu, Ukraynalıların özgürce yaşamak isteğine saygı duyulduğunu, Ukrayna'nın şu anda haksız saldırıya uğrayan ülke olarak görüldüğünü belirtti.'TÜM TÜRKİYE'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'Jamala, Ukrayna halkının Rusya'da yaşayan Rus vatandaşlarına düşman olmadığının altını çizdi. Jamala, 'Vurgulamak istediğim şey şu, biz Ukrayna halkı olarak Rus politikasına ve bize yönelik saldırılara karşıyız. Topraklarımızı işgal etmek isteyen Rus ordusuna karşıyız. Putin'e ve onun politikasına, yarattığı teröre karşıyız. Yanlış bilgi veren Rus medya çalışanlarına karşıyız. Rusya'da yaşayan sivil insanlara düşman değiliz' diye konuştu.Türkiye'deki hayranlarına ve dinleyicilerine teşekkür eden Jamala, her gün destek mesajları aldığını söyledi. Jamala, 'Bana Türkiye'den birçok hayranım geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor, yanımızda olduklarını söylüyor. Türkiye halkıyla meydanlarda buluşmak ve Rus saldırısını birlikte protesto etmek isterdim. Ukrayna'dan gelen mültecilere evlerini açan Türk halkına, arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bize destek olan, yanımızda olan herkese, tüm Türkiye'ye çok teşekkür ederim' dedi.