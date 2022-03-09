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Tuzla Belediyesi 63 araç, 450 personel ile kara hazır

İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı öncesinde Tuzla Belediyesi ekipleri çalışmalarını tamamladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı, Orhanlı Mahallesi Fen İşleri Atölyesi’ne gelerek karla mücadele hazırlıklarını yerinde inceledi.

Ekleme: 9.03.2022 - 15:15 Güncelleme: 9.03.2022 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
Tuzla Belediyesi 63 araç, 450 personel ile kara hazır
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da 9 Mart Çarşamba akşamından itibaren sulu kar, Perşembe gününden itibaren ise yer yer kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor. Tuzla Belediyesi de İstanbul'da etkili olacak kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Orhanlı Mahallesi Fen İşleri Atölyesi'ne gelerek karla mücadele hazırlıklarını yerinde inceledi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatları ile 63 araç, 428 personel teyakkuza geçti. Kar temizleme çalışmalarının yanı sıra, barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için belediye ana hizmet binası, Şelale Eğitim Parkı ve Şehit Ömer Halisdemir Kampı hazır bekletilecek. Yolda kalabilecek vatandaşlar için ilçe genelinde bulunan 3 önemli ulaşım aksında mobil mutfak aracı hazır bulundurulacak. Sokak hayvanlarının su ve yemek bulmasında zorluk yaşamaması için ekipler 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlardan gelebilecek acil yardım talepler için ekipler hazır bulundurulacak. Bu doğrultuda hazırlıklarını tamamlayan Tuzla Belediyesi ekiplerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yazıcı, kar temizleme çalışmalarına katılacak olan personellere başarılar diledi.

'MÜCADELEYE HAZIR BİR ŞEKİLDE KAR YAĞIŞINI BEKLİYORUZ'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Meteoroloji'den alınan uyarı sonucunda biz de Tuzla'da kriz masamızı oluşturduk. Yaklaşık 63 aracımızla birlikte 2 bin tona yakın tuz teminiyle, bütün noktalarda yaklaşık 450'ye yakın personelimiz ile olağanüstü duruma karşı sadece Fen İşleri Müdürlüğümüz değil, Park-Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz dahil bu işe hazır bir şekilde kar yağışını bekliyoruz. Kar yağışı sırasında mağdur olan vatandaşlarımız olacaktır. Yolda kalan vatandaşlarımız olacaktır. Onlara sıcak yemek ve içecekler sunmanın yanında konaklama tesisimiz de hazırladık. Onları konaklayabilecek bir tesisimizde hazır tutuyoruz. Bunun yanında tabii ki birlikte yaşadığımız canlılar var. Sokak hayvanlarıyla ilgili de burada bütün hayvanseverlerle beraber, yılın 365 günü yapmış olduğumuz çalışmanın daha da hızlısını ve dozunu arttırarak daha geniş bir hayvansever kitlesiyle birlikte iş birliğini bu işi de inşallah çözüyoruz.“ dedi.

'BEKLENEN KAR ÖNCESİ HAZIRLIĞIMIZI TAMAMLADIK'

Tuzla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ağır vasıta şoförü Ayhan Yıldırım ise “Biz Tuzla Belediyesi Fen işleri olarak kar öncesi hazırlığımızı tamamladık. Gördüğünüz üzere hazır vaziyette bekliyoruz. Geçen yoğun karda da Tuzla olarak başarılıydık, sorun yaşamadık, yine aynı çalışmayı yapacağız. Beklenen kar öncesi hazırlığımızı tamamladık, karı bekliyoruz” diye konuştu.
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