Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller'den 6'lı muhalefetin koalisyon önerisine sert tepki: Millete ihanettir!

Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller, koalisyonun Türkiye'ye büyük zarar vereceğini söyledi. Çiller, parlamenter sisteme dönüş tartışmalarının gündeme getirildiği günlerde,'Koalisyon darbeden beterdir' ifadesini kullandı. Çiller, koalisyon yönetiminde ne kadar zor günler geçirdiğini de bir örnekle anlattı.GÜÇLÜ KADINLAR ZİRVESİ'NDE ÖZEL AÇIKLAMALARTürkiye'nin ilk kadın Başbakanı Prof. Dr. Tansu Çiller, Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği 'Güçlü Türkiye'ninGüçlü Kadınları Zirvesi'nde 'Siyasette Kadın' oturumunda ATV Ana Haber Spikeri Nihan Günay Altıntaş'ın konuğu oldu.'BUNU SÖYLEYENLER EKONOMİNİN E'SİNDEN ANLAMIYORDUR'Hükümetin yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırılması konusundaki çalışmalarına yönelik 'Kadınların altınına mı kaldınız?' şeklindeki eleştirilere de cevap verdi: ''Kadının elinden altını alacaklar, buna göz diktiler, kadınların mağdur edecekler' gibi söylemleri kim dile getiriyorsa ekonominin 'e'sinden anlamıyor demektir. Çok büyük bir fırsatı kaçıyorlar demektir.' Çiller, kadınların ellerindeki altın birikimleriyle emeklilik fırsatı yakalayabileceği bir sistem önererek, 'Bu sistemle kadınlar yastık altındaki altınlarını prim olarak yatırıp emekli olabilir' dedi.KOALİSYONUN BAKANI KARARLARIMIZI BALTALADITansu Çiller, geçtiğimiz günlerde bir röportajda dile getirdiği, '6 muhalefet partisinin parlamenter sistemini umut diye sunması millete ihanettir' şeklindeki sözlerine açıklık getirdi. Çiller, başbakan iken yaşadığı somut olaylar üzerinden koalisyon yönetimlerinin ağır aksak işleyişini ve yıpratıcı yönlerini şu şekilde anlattı: 'Bir koalisyonun başbakanı olmuştum. Türkiye'nin ekonomisi Turgut Özal'dan beri bozulmuştu. Kafamda bunu düzeltecek çok özel bir proje vardı. 40 milyar dolar kazandıracak bir projeydi. Türkiye'nin borcu 20milyar dolar civarındaydı. Büyük bir kriz geliyordu. O zamanlar telefonlar yeni çıkmıştı. Ben 'telefonun bir kısmını satalım' dedim. Daha sonra zaten herkes PTT'yi satmaya başladı. 40 milyar dolar gibi büyük bir para geldi önümüze, derdim krizi önlemekti. Bu projeyi masanın üzerine koydum, koalisyon hükümeti olarak bunu yapalım diyorum. Bunu koalisyondan bir bakan muhalefetle birlikte o zaman Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve bunu reddettiler. Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'ydü. Ona rağmen kendi partisinden dışişleri bakanı bunu engelledi. Bunu çıkarabilmek içinMeclis'te kaç gece sabahladım ama iptal ettiler. Gerekçe ise 'Türkiye'nin bağımsızlığını tehdit altına almak'...'PTT'NİN T'SİNİ O DÖNEMDE SATSAYDIK 5 NİSAN YAŞANMAZDIÇiller, o dönemdeki yaşanan bir olayı şöyle anlattı: 'Koalisyonlar bittikten sonra PTT'nin T'si 5 milyara satıldı. Biz onu o sırada yapsaydık, sadece terör mücadelesindebaşarılı olmayacaktım. Türkiye'nin o krizden 5 Nisan kararlarını yaşamadan çıkarabilecek, ekonomide sıkıntı duymayacaktık. Koalisyondan sonra o dışişleribakanına bir gün 'Neden muhalefetle birlik olup bunu engellediniz' diye sordum. 'Benim size karşı bir husumetim olmaz. Ben sol bir partinin mensubuyum ama bukarar bize yaramazdı. Bu karar sağa yarardı' açıklaması yaptı.'BAYKAL 'BU BİZİM BAŞARIMIZ OLMAZ' DEYİP ERKEN SEÇİM İSTEDİTansu Çiller şöyle devam etti: 'Koalisyonlarla iş yapmak ne demek bilmezsiniz, Erdal İnönü gidiyor, Murat Karayalçın geliyor. Murat Karayalçın gidiyor, biz herseferinde her şeye yeniden başlıyoruz ve bu 3-4 ayda bir oluyor. Devamlı hükümetler bozuluyor, yeniden kuruluyor. Bunu düşünebiliyor musunuz? 5 Nisan kararlarını kabul ettirebilmek için elimde dosya ile herkesi dolaştım. İş çok ağır gidiyor 5 Nisan kararlarını çıkarabildik 1 yılımız daha var sonuçlarını alacağızDeniz Baykal bu kez erken seçim istedi. Neden? dedim. 'Bu başarı bizim başarımız olmaz ki o SHP idi biz CHP'yiz' dedi. Parlamenter sistemdeki koalisyonlarınruhunu anlatmaya çalışıyorum.'KADINLAR ALTIN BİRİKİMİYLE EMEKLİ OLABİLİRHükümetin yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusundaki çalışmalarına yönelik projesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan 22. Türkiye Başbakanı Tansu Çiller,'Kadınların altınına mı kaldınız' şeklindeki eleştirilere de cevap verdi: ''Kadının elinden altını alacaklar buna göz diktiler, kadınların mağdur edecekler' gibisöylemleri kim dile getiriyorsa ekonominin 'e'sinden anlamıyor demektir. Çok büyük bir fırsatı kaçıyorlar demektir.'MAAŞ DA BAĞLANABİLİRÇiller, kadınların ellerindeki altın birikimleriyle emeklilik fırsatı yakalayabileceği bir sistem önerdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Altın Borsası'nın kendi döneminde kurulduğunuanlatan Çiller, şöyle konuştu: 'O zamandan beri hayalimdi. 'Bütün ev kadınları neden emekli olmasın' diyordum. Buradan yol alınacağını umut ediyorum. Türkiye'de 5 bin ton altın var. Bunun değeri 300 milyar dolar. 3 bin 500 ton kadarının kadınların elinde ziynet olarak bulunduğu tahmin ediliyor. Burada yeni bir sistem kurulabilir. Dört unsur bir araya gelmeli. Bunlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BES sistemi ve SGK. Oluşturulacak sistemle kadınlarımız 10 yıl geriye doğru borçlanmak suretiyle 5 yıl boyunca ayda 1.2 gram altın yatırabilir. Devlet de buna altın olarak yüzde 30 destek verir. Sistemde en az 5 yıl kalma şartı konur. 5 yılın sonunda isterse parayı yatıran kadınlarımız, parasını çekebilir.Ancak sistemde geriye doğru 10 yıl borçlanarak üzerine 5 yıl süreyle sistemde kalırsa devlet katkıları ile birlikte toplamda 300 gram altın toplanmış olur. 15 yıl kalan isterseelde ettiği getiri ile birlikte parasını çeker ya da SGK vasıtasıyla Merkez Bankası garantisinde asgari ücret üzerinden maaş bağlanması sağlanabilir. Her yıl 1 milyonkadın bu sisteme dahil olursa 5 yılın sonunda toplam 87 milyar dolar birikim oluşur. Devlet bu işe destek verirse çöker mi? Hayır. Eğer bu iş iyi yapılır, zorunlubir karşılık Merkez Bankası'na yatarsa, Merkez Bankası da risk yönetimi yaparsa, değerli taşlar piyasasında bunu işletirse, yurtdışında işletirse bundan kimse zararlıçıkmaz. Bu sistemle kadınlarımız emekliliklerine kavuşur. Yeni dünyada bunları yapmak lazım. Ben kadınlara bunları anlatmaya çalışıyorum.'