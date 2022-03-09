Türk Hava Yolları'ndan 10 Mart açıklaması! O seferler iptal edildi

.Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan 10 Mart'taki 185 seferini, AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 20 iç hat seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.Türk Hava Yolları (THY) İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında yarın (10 Mart) yapacağı toplam 205 seferini iptal etti.THY'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada İstanbul Havalimanı'nda 114' u iç hat 71'i dış hat olmak üzere 185 sefer iptal edildiği, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise Anadolujet' in iç hatlarda yapacağı 20 seferin iptal edildiği duyuruldu.Yapılan açıklamada operasyonun durumuna göre iptal edilen sefer sayılarının artabileceği belirtilerek, '10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler' denildi.