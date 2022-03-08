  • USD: 14,47 - 14,50
  • EURO: 15,75 - 15,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

THY duyurdu! İstanbul ve Sabiha Gökçen kalkışlı bazı seferler iptal

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

Ekleme: 8.03.2022 - 23:58 Güncelleme: 9.03.2022 - 00:37 / Editör: Ozge Selin
THY duyurdu! İstanbul ve Sabiha Gökçen kalkışlı bazı seferler iptalTürk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.
Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yolcularımızın dikkatine; 10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.

Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler.
Pentagon'dan uçuşa yasak bölge açıklaması: İlan edilmesi çok zor
Putin'den yaptırımlara karşı ilk adım: Ürün ve hammadde ihracını yıl sonuna kadar yasakladı
Türkiye'den Ukrayna'ya yardım eli! AFAD'a ait 23 TIR bölgeye ulaştı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den önemli açıklamalar! 'Rusya, NATO'nun gücünü hafife aldı'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı! 'Asla pes etmeyeceğiz'
8 Mart koronavirüs tablosu açıklandı!
Joe Biden: ABD, Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını yasakladı!
Almanya Rus doğal gazına alternatif arıyor! 2 sene sürecek proje için adım atıldı!
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı!
Türk'ün silahı geleceğe damga vuracak! Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren TB 3 ve MİUS sözleri
ABD'de petrol için yeni iddia! Brent ve altın fiyatları yönünü yukarı kırdı
Bomba iddia: Zeytinlikteki villa CHP’li Engin Altay’ın mı? 'Belediye nasıl görmemiş hayret!'
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya'ya çağrı: İnsani yardım koridoru açın
Rusya'dan gizli rapor sızdırıldı: Zelensky öldürülse bile...
Kemal Kılıçdaroğlu: Diyarbakır'da da elektriği bedava vereceğiz
Başkan Erdoğan'dan ayçiçek yağı stokçularına çok sert sözler: Bunun hesabını vereceksiniz...
CHP’li Sezgin Tanrıkulu metroda tartıştığı güvenlik görevlisini işten attırdı: Ben milletvekiliyim, sen gününü göreceksin
Meral Akşener 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlarken erkeklere hakaret etti! Küfürbaz Lütfü Türkkan'a tek kelime etmedi!
Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan'dan utanmaz Kadınlar Günü paylaşımı!
Diyarbakır annelerinden HDP'ye 8 Mart tepkisi: Bizim için öyle bir gün yok
Türkiye'de görülmeye başladı! Bulaşması 20 dakika sürüyor

Türkiye'de görülmeye başladı! Bulaşması 20 dakika sürüyor

Google'dan flaş hamle!

Google'dan flaş hamle!

Kullanıcılara kötü haber! Instagram, iki uygulamanın fişini çekti

Kullanıcılara kötü haber! Instagram, iki uygulamanın fişini çekti

Faizsiz 100 bin lira kredi için son tarih yaklaşıyor! 2 yıl geri ödeme yok

Faizsiz 100 bin lira kredi için son tarih yaklaşıyor! 2 yıl geri ödeme yok

Meteoroloji uyardı! İşte kar ve sağanak beklenen bölgeler

Meteoroloji uyardı! İşte kar ve sağanak beklenen bölgeler

Araştırma ortaya çıkardı! Koronavirüs geçirenlerin beyinlerinde küçülme gerçekleşiyor!

Araştırma ortaya çıkardı! Koronavirüs geçirenlerin beyinlerinde küçülme gerçekleşiyor!