Sergey Lavrov ve Dmitro Kuleba Antalya'da! Mevlüt Çavuşoğlu, Kuleba ve Lavrov'dan üçlü zirve
Son dakika bilgisine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Türkiye'ye geldi. Yarın Türkiye'nin ara buluculuğu ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı gerçekleşecek. Dünyanın gözü bu zirvede olacak.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus heyetini taşıyan özel uçak, Antalya Havalimanı'na indi. Heyet, konaklayacakları Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Oteli'ne hareket etti.
KULEBA DA ANTALYA'DA
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da yaklaşık 1 saat sonra kente geldi. Ayrı otellerde kalacak heyetler, görüşme için Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Otel'de buluşacak.
DÜNYA LİDERLERİ DE ORADAYDI!
Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba, yarın 2015'te G-20 Zirvesi'nde eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin ağırlandığı salonda üçlü toplantı gerçekleştirecek.
OTELLERDEKİ ÖNLEMLER ARTIRILDI
Her türlü teknolojik donanımın yer aldığı G20 Salonu, 7 bin 500 metrekarelik oturum alanı, dışarıya direkt açılabilen pencere ve kapılara sahip.
Zirveyi aralarında Rusya, Ukrayna, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda gibi ülkelerin yer aldığı 34 ülkeden ve Türkiye'den 330'un üzerinde gazeteci takip edecek.
DRON VE SİNYAL KESİCİLER YERLEŞTİRİLDİ
Otelin çevresinde geniş güvenlik önlem alındı, dron için ise sinyal kesiciler yerleştirildi.
Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı otelin villasında da önemli önlemler alındı. Camları kurşun geçirmez ve demir parmaklıkla çevrili villa 3 katlı ve 4 bin metrekarelik bir alana sahip.
Ukrayna heyeti ise yine Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı farklı bir otelde konaklayacak.