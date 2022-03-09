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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanları için 14 Mart'ı işaret etti

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının haklarıyla ilgili, "Çalışmada son noktaya gelindi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanları için 14 Mart'ı işaret etti
Ekleme: 9.03.2022 - 20:19 Güncelleme: 9.03.2022 - 20:27 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanları için 14 Mart'ı işaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının haklarıyla ilgili, 'Çalışmada son noktaya gelindi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik yapılacak düzenlemeye ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

14 MART'A DİKKAT!

'Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler. Bir taraftan da Adalet Bakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızla birlikte bizleri bu konularla ilgili görevlendirdiler. Çalışmalarda önemli bir mesafe katedildi, son noktaya gelindi, cumhurbaşkanımıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir. 14 Mart günü Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim.'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanları için 14 Mart'ı işaret etti
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