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Beyaz Gazete
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Putin'in hastalığını tahmin eden hemşire sosyal medyada viral oldu

Misafirini bekleyen Rusya liderinin el sıkışmadan önce tökezlediği görülen kaydı paylaşan hemşire, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hastalığını açıkladı. Video kısa sürede sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Ekleme: 9.03.2022 - 15:04 Güncelleme: 9.03.2022 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
TikTok'ta bir hemşire, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Musclesandnursing kullanıcı adlı sağlıkçı, Putin'in, Parkinson semptomları gösterdiğini öne sürdü. Parkinson, yavaş ilerleyen nörodejeneratif bir hastalık. Genellikle vücudun bir tarafının etkilendiği rahatsızlıkta mimiklerin azalması, hareketlerde yavaşlama ve el ya da parmaklarda titreme gibi belirtiler görülüyor.

'İŞTE BU YÜZDEN KORKMALIYIZ'

İki gün önce paylaşılan videoda Putin'in görüntüleri yer alıyor. Misafirini bekleyen Rusya liderinin, el sıkışmadan önce tökezlediği görülüyor.

"İşte bu yüzden korkmalıyız" diyen TikTok yıldızı şöyle konuşuyor: "Ben bir hemşireyim, teşhis koyamam. Ama Parkinson ve inmeyi görünce anlarım".

Putin'in sağ bacağına dikkat çeken hemşire ayrıca, Rusya liderine "muhtemelen inme indiğini" iddia ediyor. Hemşire bunun, vasküler demansın bir semptomu olduğunu söylüyor. Beyne kan sağlayan damarların zarar görmesinden kaynaklanan vasküler demansın en yaygın semptomları problem çözme ve odaklanma da sorun yaşamak var. Zira bu hastalık akıl yürütme ve hafızayı etkiliyor.

'BIÇAKLARI SAKLAMAK ZORUNDA KALDIK'

250 binden fazla beğeni alan videoya çok sayıda yorum geldi. Bir kullanıcı kayınpederinin vasküler demanstan mustarip olduğunu belirtti: "Bıçakları saklamak zorunda kaldık. Putin hakkındaki iddia doğruysa çok korkutucu."

Başka bir TikTok kullanıcısı da "Rehabilitasyon merkezinde çalıştım. Kesinlikle haklısın" dedi.

Birleşik Krallık'ın ünlü tabloid gazetelerinden The Sun da iki sene önce benzer bir iddia ortaya atmıştı. Gazete, Putin'in Parkinson sebebiyle 2021 başında görevini bırakacağını yazmıştı. Kremlin ise bu iddiayı reddetmişti: "Bu tamamıyla saçmalık. Devlet Başkanı Putin'in sağlığı yerinde."
Putin'in hastalığını tahmin eden hemşire sosyal medyada viral oldu
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