Kritik görüşme öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan ilk mesaj: Çavuşoğlu sayesinde...

Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin ev sahipliğinde ateşkes görüşmeleri gerçekleştirecek. Yarın Antalya'da yapılacak görüşme öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan açıklama geldi. Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye gelmek üzere bugün yola çıkıyor. Lavrov'un Türkiye'ye seyahati Reuters tarafından son dakika olarak duyuruldu. Lavrov'un yola çıkacağı haberinin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile ilgili de bir son dakika haberi geldi. Kuleba, 10 Mart'ta yapılacak görüşme için mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.



KULEBA'DAN İLK MESAJ: ÇAVUŞOĞLU SAYESİNDE...



Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba yaptığı açıklamada, "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek." dedi.



TÜRKİYE'DE TARİHİ GÖRÜŞME



Rusya-Ukrayna savaşı 14'üncü gününe girerken, gözler Türkiye'ye çevrildi. Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri sonuç verdi, Rus ve Ukraynalı Dışişleri Bakanları Türkiye'de yarın masaya oturacak. 3'lü platform şeklinde gerçekleşecek toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.



Görüşme tüm dünya tarafından merakla bekleniyor. Zirveden çıkacak kararlar, liderlerin görüşmesine de kapı aralayabilir.



