Kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den verilen ceza onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince 18 Ocak 2019'da kararabağlanan dosyanın temyiz incelemesini tamamladı. Daire, 15 Temmuz darbe girişimininardından KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan'a, "silahlı terör örgütüneüyelik" suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını oy birliğiyle onadı.Dairenin kararında, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığınbulunmadığı, ispat bakımından ise değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.Dairenin kararında, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığınbulunmadığı, ispat bakımından ise değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.