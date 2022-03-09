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Kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den verilen ceza onandı

Yargıtay, KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl mahkum edilmesini onadı.

Ekleme: 9.03.2022 - 13:29 Güncelleme: 9.03.2022 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
Kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den verilen ceza onandı
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince 18 Ocak 2019'da karara
bağlanan dosyanın temyiz incelemesini tamamladı. Daire, 15 Temmuz darbe girişiminin
ardından KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan'a, "silahlı terör örgütüne
üyelik" suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın
bulunmadığı, ispat bakımından ise değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.

Dairenin kararında, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın
bulunmadığı, ispat bakımından ise değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.
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