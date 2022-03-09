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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyareti başlıyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bugün Türkiye’ye geliyor. Ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek olan Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyareti başlıyor
Ekleme: 9.03.2022 - 08:58 Güncelleme: 9.03.2022 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyareti başlıyor
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, eşi Michal Herzog ile birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Ankara'ya geliyor. Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.

BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'u Külliye'de resmi törenle karşılayacak. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Herzog başbaşa görüşecek.

Heyetlerarası görüşmelerden sonra anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak. Herzog'un onuruna verilecek akşam yemeğinde iki lider bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan ve Herzog'un 'İsrail-Türkiye ilişkileri, iki devlet ve halkları arasında çeşitli alanlarda işbirliğini genişletme potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli konuların yanı sıra bölgesel gelişmeleri değerlendirmeleri bekleniyor.

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