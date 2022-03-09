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Hollanda’da doktorlar fişini çekeceğiz demişti! Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin'den haber var!

Hollanda'da doktorların 'fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmesi üzerine Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'den (28) iyi haber var. Dilara, yoğun bakımdan alınarak normal servise alındı. Genç kızın babası şu açıklamaları yaptı…

Hollanda’da doktorlar fişini çekeceğiz demişti! Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin'den haber var!
Ekleme: 9.03.2022 - 12:33 Güncelleme: 9.03.2022 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Hollanda’da doktorlar fişini çekeceğiz demişti! Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin'den haber var!
Hollanda'da yaşayan gurbetçi ailenin kızı olan 28 yaşındaki Dilara Şahin lösemiye yakalandı. 27 Aralık'ta teşhis konulan Dilara, diş hekimi asistanlığı eğitimi alıyordu.

HOLLANDA'DA KOMAYA GİRMİŞTİ!

1 haftalık kemoterapinin ardından durumu kötüleşti. Hastanede komaya girdi.

Hollandalı doktorlar, 'fişini çekeceğiz artık yapacak bir şey yok' dedi. Umutları tükenen baba Oğuz Şahin, aHaber ekranlarından yardım istedi.

DİLARA ŞAHİN'DEN GÜZEL HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ailenin yardım feryadına kulak verdi. Dilara, tedavi için Türkiye'ye getirilerek İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne yatırıldı.

Ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Dilara nihayet 1 aylık tedavinin ardından yoğun bakımdan çıkarıldı ve normal servise alındı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Osman Hakan Gündüz'ün Dilara'nın durumuyla yakından ilgilendiğini söyleyen baba Oğuz Şahin, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de kendisine büyük destek olduklarını belirtti.

Şahin, 'Dilara'nin durumu iyiye gidiyor. Umutlu bekleyişimiz sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dilara'yı ziyaret edeceği söyleniyor.

Zaten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Dilara'nın durumunu yakından takip ediyor. Türk doktorları Dilara'ya çok iyi bakıyor. Bu ilgi bizim acılarımızı hafifletiyor' dedi.

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Hollanda’da doktorlar fişini çekeceğiz demişti! Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin'den haber var!
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