Erken seçim anketi yapan CHP'li Fikri Sağlar neye uğradığını şaşırdı!

CHP Eski Milletvekili ve Eski Devlet Bakanı Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'erken seçim' anketi oluşturdu. Sağlar, daha önce de sosyal medyadan erken seçim çağrısı yapmış hatta 'sivil itaatsizlik' adı altında halkı sokağa çağırmıştı.Ancak Sağlar bu defa da sert kayaya çarptı. Sağlar'ın Twitter hesabında yaptığı anketin sonuçları beklediği gibi gelmedi. Sağlar'ın 'AKP erken seçim istemiyor. Milletin böyle bir talebi yok diyorlar. Sizlere sormak istiyorum. Erken seçim istiyor musunuz?' sorusuna takipçileri yüzde 60.3 oranında 'hayır olmasın' cevabını verdi.