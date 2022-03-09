Elon Musk'tan Bitcoin ile ilgili şifreli mesaj! Twitter'dan paylaştı

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, aktif olarak kullandığı Twitter'dan şifreli bir mesaj paylaştı. Musk, birçok Uzak Doğu menşeili markanın ismini birleştirerek Bitcoin'in yaratıcısı olduğu iddia edilen Satoshi Nakamoto'nun adını yazdı.

Son dönemde kripto paralar ile ilgili yaptığı paylaşımlar ile bu konuya ilgili olanlar tarafından yakından izlenen Amerikalı milyarder Elon Musk; Samsung, Toshiba, Nakamichi ve Motorola'nın logolarını kullanarak Bitcoin'in kurucusu olduğu iddia edilen Satoshi Makamoto'nun adını oluşturdu.Musk'ın ismini ve logosunu kullandığı şirketlerden Samsung haricindekiler Japonya şirketleri. Samsung ise Güney Kore merkezli bir teknoloji şirketi. Musk'ın bu görseli kullandıktan sonra başka bir yorum yapmaması da dikkat çekti.