Çernobil Nükleer Santrali'nin güç kaynağıyla bağlantısı kesildi

Ukraynalı nükleer enerji şirketi Energoatom, Rus güçlerinin Çernobil Nükleer Santrali’ni elektrik şebekesinden kopardığını, yakıt çubuklarının soğutma işlemlerinin risk altında olduğunu belirtti.

Energoatom, Çernobil Nükleer Santrali’ni elektrik şebekesinden koparması nedeniyle yakıt çubuklarının soğutma işlemlerinin risk altında olduğunu iddia etti.



Energoatom bu durumun radyoaktif maddelerin havaya salınımını artıracağı riskine dikkat çekti.



Ukrayna İrpin'de küçük çocuğun babasıyla vedalaştığı anlar yürekleri burktu. Başkent Kiev'i terk etmeye çalışan aileler, güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Kadın ve çocukların ülkeyi terk ettiği anlarda kameralara Ukraynalı polisin ailesiyle vedalaşması yansıdı. Annesiyle yola çıkan Artur isimli küçük çocuk, polis olan babasına veda etmekte güçlük çekti. Minik çocuğun o anları görenleri duygu dolu anlar yaşattı.



UAEA BAŞKANI: 210 GÖREVLİ ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR



Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi de Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santrali’nin Rusların kontrolüne geçtiği yaklaşık iki haftadan beri, buradaki personelin çalışma şartlarının kötüleştiğine dikkati çekti.



UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’daki nükleer tesislere yönelik gelişmeler hakkında Başkan Grossi’nin görüşlerine yer verildi.

Grossi, yaklaşık iki hafta önce Rus askerlerinin kontrolüne geçen Çernobil Nükleer Santrali’nde çalışan 210 görevlinin aralıksız, vardiya değişimi yapmadan çalıştırıldıkları bilgisinin Ukraynalı muhataplarından edindiğini aktardı.



Söz konusu personelin yaklaşık 13 gündür bu tesiste aralıksız çalıştırıldığına dikkati çeken Grossi, çalışanların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılandığını ancak ilaç edinmekte zorluk çekildiğini dile getirdi.



Ukrayna'ya işgal başlatan Rus birlikleri meydana gelen teknik arızalar nedeni ile Kiev yakınlarında bir bölgede mahsur kaldı. Bölgede hissedilen hava sıcaklığı -20 dereceye kadar düşerken tankları içindeki birlikler donarak ölme risk ile burun buruna geldi.



"Santraldaki görevli personelin durumu kötüleşiyor"



Grossi, buradaki personelin durumunun her geçen gün kötüye gittiğini kaydederek, Ukraynalı muhataplarının burada yaşanan sorunun çözümü ve çalışanların belirli aralıklarla dönüşümlü çalışmalarına olanak sağlanması için uluslararası kamuoyunun desteğinin sağlanması çağrısında bulunulmasını talep ettiğini söyledi.



"Çernobil nükleer santralindeki personelin karşılaştığı zor ve stresli durum ve bunun nükleer güvenlik için olası riskleri konusunda derin endişe duyuyorum." diyen Grossi, personelin güvenli bir şekilde vardiya değişikliği yapmasının kolaylaştırılması için Rus tarafına çağrıda bulundu.

Grossi, söz konusu santralde doğrulama ve güvenlik açısından kullanılan kamera sistemlerinin kayıp olduğunu, Ajans tarafından kameraların bulunmasına yönelik araştırma başlatıldığını ifade etti.