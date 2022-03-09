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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinde gündeme gelmişti! Ayçiçek yağı taşıyan 4 Türk gemisi yolda

Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 30 Türk gemisinden dördü Türkiye'ye doğru yola çıktı. 6 bin 99 ton yağ yüklü gemilerin 15 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Rus liderin Azak Denizi'nde bekletilen ayçiçek yağı ve buğday yüklü gemiler için talimat vereceği ifade edilmişti.

Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinde gündeme gelmişti! Ayçiçek yağı taşıyan 4 Türk gemisi yolda
Ekleme: 9.03.2022 - 18:45 Güncelleme: 9.03.2022 - 18:56 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinde gündeme gelmişti! Ayçiçek yağı taşıyan 4 Türk gemisi yolda
Gelen son dakika haberine göre; Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen Ayçiçek yağı hammaddesi ve buğday yüklü 30 gemiden dördü Türkiye'ye doğru yola çıktı.

15 MART'TA TÜRKİYE'DE OLACAK

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

PUTİN TALİMAT VERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüştü.


15 MART'TA TÜRKİYE'DE OLACAK

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

PUTİN TALİMAT VERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüştü.
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