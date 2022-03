Başkan Erdoğan'dan 6'lı muhalefete: Ortada bir program yok! Sadece koalisyon güzellemesi yapıyorlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki insanlık dramına sessiz kalan Batı'ya çok sert sözlerle yüklendi, ' Nerede bu dünyada gücü elinde olduğunu söyleyen ülkeler? Sadece bol bol nasihat çekiyorlar. Herhangi bir insani destek yok. Kurtarma adına bir adım yok. Kendi çıkarları için dünyayı ayağa kaldıranlar 11 yıldır bölgemizdeki katliamları uzaktan seyrediyorlar.' dedi. Erdoğan, 6'lı muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem birlikteliğine, '28 Şubat İttifakı' yorumunda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Milletvekillerimiz ile artık gelenek haline getirdiğimiz kahvaltılı istişare toplantılarımızın yeni turunu sürdürüyoruz. TBMM çalışıyor, üretiyor, ülkemize hizmet ediyor. Katkıda bulunan her bir vekilimize şükranlarımı sunuyorum. Emeğiniz, gayretiniz, fedakarlığınız için her birinize teşekkür ediyorum.6'LI MUHALEFETE GÖNDERMEİktidarın olduğu yerde elbette muhalefet de bulunacaktır. Türkiye'nin talihsizliği muhalefet sıfatını hak edecek bir muhalefet liderliği ve organizasyonundan uzak bulunmasıdır. Girdiği 16 seçimin tamamında hezimete uğrayan CHP kendini geliştirmek yerine sürekli geriye gitmiştir. CHP, şimdi peşine taktıkları ile 28 Şubat ittifakı kurdu. Güya seçimi kazanınca yönetim sistemini değiştirecek, dünyayı güzelleştirecekmiş. Biz iddialı bir parti olarak karşımızdaki muhalefetin de iddialı olmasını isteriz. Karşımızdaki ittifak bizi kah güldürüyor, kah hayrete düşürüyor, kah hüzünlendiriyor.Dünyanın içinden geçtiği şu dönemde gereken cesaretli adımları nasıl atacaklarını doğrusu merak ediyoruz? Yolun başında birbirlerine bu kadar güvensiz olanlar ne yapacaklar merak ediyoruz?'TÜM KÜRESEL KAZANIMLARDAN VAZGEÇECEKLERİNİ GÖRÜYORUZ'28 Şubat İttifakı'nın karşı çıktığı hususlara bakınca Türkiye'nin küresel kazanımlarından vazgeçeceklerini görüyoruz.Daha şimdiden dev yatırımları yapan müteahhitleri tehdit etmek sureti ile, 'Sakın ha' diyen bir muhalefetin örneğini görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Bu nasıl bir anlayıştır, nasıl bir yaklaşımdır? Enflasyonu nasıl düşürecekleri ile ilgili herhangi bir program önerilerini görmedik. Tek işleri koalisyon güzellemesi yapmak. Daha Cumhurbaşkanı adayları bile belli değil ama başbakanlık pazarlığına girdiler. Bu gülünç orta oyunu bile milletimizi naasıl kandırmaya çalıştıklarının göstergesidir.'YAĞ ÜZERİNDEN KARA BULUT TOPLAMAYA ÇALIŞAN BUNLAR'Dün Gezi olaylarında ekonomiyi batırın çağrısı yapan bunlardı. Bugün yağ üzerinden ülkenin üzerine kara bulut toplamaya çalışanlar yine bunlar.Biz eser ve hizmet yarışına gireceğimiz bir muhalefet arıyoruz. Biz yıkmanın değil yapmanın hedefi ile yapılacak bir siyasetin peşindeyiz.EKONOMİKurdaki yükselişten, EMTIA fiyatlarının artışından kaynaklanan bir hayat pahalılığı ile karşı karşıyayız. Dünyada da böyle bir durum var. Enflasyon küresel bir sorun. Bu süreçte Türkiye, üretim ve istihdam gücü ile şoklara karşı dayanıklılığını bir kez daha göstermiştir. Küresel ekonomi 3.1 daralırken, Türkiye 2020 yılında 1.8 büyüdü. Büyüme gerçekleştiren Çin ile birlikte iki ülkeden biri olduk. Hızla artan girdi fiyatlarına rağmen Türkiye ekonomisi yüzde 11 ile 2021 yılında son 10 yılın en büyük büyüme oranına ulaşmıştır. Kişi başına düşen milli gelirimizin döviz kurundaki yükselişe rağmen bir önceki yıla göre 900 dolar artarak 9 bin 535 dolar olarak gerçekleşmesi de önemli bir gelişmedir.ENFLASYON MESAJI: GEREKEN ADIMLARI ATTIK, ATIYORUZ, ATACAĞIZGeçtiğimiz aralık ayı itibarıyla istihdam 30 milyonu aşarak tarihi bir seviyeye çıkmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ülkemizde de enflasyonu olumsuz etkiliyor. Çok sayıda adım attık, atıyoruz, atacağız. Elektrikte ve doğal gazda sübvanseler ile vatandaşımızı korumayı sürdürüyoruz. Akaryakıttaki artışı da yakından takip ediyoruz. Sondaj gemilerimizi inşallah 5'e çıkarıyoruz. Sondaj çalışmalarında çok daha güçlü bir hale gelmiş olacağız. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları mercek altına aldık, gereken neyse yapıyoruz.'SİZ ZULME SESSİZ KALDINIZ! YÜZLERİNE DE BUNU SÖYLEDİK'Dünyada gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler neredeler? Geldiler mi, gereken desteği verdiler mi? Sadece bol bol nasihat çektiler. Herhangi bir insani destek yok. Kuratarma adına attıkları bir adım yok. Tam 11 yıldır bölgemizdeki katliamları uzaktan izliyorlar. Katliamları engelleyecek, çatışmaların önüne geçecek, zulmü durduracak hiçbir adım atılmadı. Güya gelişmiş ülkeler adet yerini bulsun şeklindeki mesajlar dışında zulme ses çıkarmadılar. Bu süreçte yalnız bırakılmadık, gizli açık pek çok şantaja, ambargoya da maruz kaldık. Teröristlerin on binlerce tır dolusu silahlarla desteklendiğini gördük. Buna Avrupa ve ABD dahil. Yüzlerine bunu söyledik. Mazlumları dinine, kökenine, derisinin rengine göre ayıran bir zihniyetin hiçbir medeniyet ve milliyet ile bağı yoktur.'CADI AVINA ÇEVİRDİLER, BU NE SAÇMALIK!'Rus sanatçılarına, sporucularına yönelik cadı avını da kabul etmiyoruz. Putin'in arkadaşı diye flarmoni orkestrası şefinin görevine son veriyorsunuz. Dosteyvski'nin eserlerine yasak getiriyorsunuz, böyle saçmalık olur mu? Bağdat'ta kütüphaneleri yakıp yıkan Hülagü'den bunun ne farkı var?'SAVAŞLARIN KAZANI OLMAZ'Hem sayın Zelenski hem sayın Putin'le görüşmelerde sorunların diplomasi ile çözülmesi gerektiğinin altını çizdik. Bugün 14. gününü geride bırakan çatışmalar maalesef ciddi insani kayıplar ve dramlara yol açıyor. Daha şimdiden 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Böyle giderse rakamın 5-10 milyonu bulması yakındır. Binlerce insan hayatını kaybetti, yaralandı. Yollar, okullar, evler, hastaneler ağır hasar gördü. En büyük acıyı masum çocuklar ve savunmasız kadınlar çekiyor. Huzurlarınızda milletime de sesleniyorum. Savaşın kesinlikle kazananı olmaz. Aralarında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun da yer aldığı devlet ve hükümet başkanları ile defalarca görüşecek süreci barışa kavuşturmanın gayreti içinde olduk.