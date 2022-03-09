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Azak Denizi'nde bekletilen buğday ve ayçiçeği yüklü gemiler nasıl Türkiye'ye gelecek? İşte detaylar

Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arasındaki görüşmede Azak Denizi'nde bekletilen buğday ve ayçiçeği yüklü gemiler de görüşüldü. Putin'in bu gemilerin yoluna devam etmesi için talimat vereceği belirtilirken detaylar da belli oldu.

Azak Denizi'nde bekletilen buğday ve ayçiçeği yüklü gemiler nasıl Türkiye'ye gelecek? İşte detaylar
Ekleme: 9.03.2022 - 10:36 Güncelleme: 9.03.2022 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
Azak Denizi'nde bekletilen buğday ve ayçiçeği yüklü gemiler nasıl Türkiye'ye gelecek? İşte detaylar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün yaptığı telefon görüşmesinde ele aldıkları konulardan biri de Azak Denizi'nde beklemekte olan
buğday ve ayçiçeği yüklü Türk gemileriydi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu gemilerin yola çıkması için destek vereceğini Başkan Erdoğan'a ifade etti. Peki bu gemiler nasıl Türkiye'ye gelecek? İşte detaylar...

RUSYA VE UKRAYNA'DAN GÜVENCE
Türkiye, gemilerinin yola çıkması için hem Rusya'dan hem de Ukrayna'dan güvenlik garantisi istiyor. Bu çalışmanın asıl amacını oluşturan güvence istemenin temelinde elbedde can güvenliği ilk neden daha sonra ise mal güvenliği geliyor.

MAYINLI ALAN EN BÜYÜK SORUN
Gemilerin hareket etmesine karşı en büyük sorun Ukrayna'nın denizin dibine döşediği mayınlar. Ukrayna Azak Denizi'nde dört bölgenin mayın haritasını yayınladı ancak bu süreçte beş gemi mayınlı saldırıya maruz kaldı. Bu nedenle haritaların güvenilirliği sorun oldu. Bizim gemilerimiz de hareket etmedi. Sorunun çözümü için Ukrayna'nın mayın haritasını paylaşması ya da mayınları temizlemesi gerekiyor.

MAVİ KORİDOR
En büyük sorun olan mayınlı alana karşı gemilerin geçişi için mayınların olmadığı bir bölgede 'mavi koridor oluşturulması' gerekiyor.

RUSYA'DAN GARANTİ İSTENİYOR
Açık denize çıkıldığında gemilerin vurulmaması için Rusya tarafından da güvenlik garantisi verilmesi gerekiyor.
 
GEMİLERDE KAÇ MÜRETTEBAT VAR?
Peki Azak'ta kaç gemimiz var? İkisi Ro-ro olmak üzere 23 gemimiz yüklerini almış bir şekilde bekliyor. Bu gemilerimizden 7'si toplam 30 bin ton ayçiçek yağı taşıyor. Bu gemilerde yabancı çalışanlardan ayrı olarak 154 Türk mürettebat bulunuyor.
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