14 yıl sonra bir ilk! İsrail Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan ve Herzog'dan önemli açıklamalar

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Herzog'u havalimanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşıladı.Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Herzog, merdivenlerde Türkiye ve İsrail bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Daha sonra Erdoğan ve Herzog, baş başa görüşmeye geçti.Gelen son dakika haberine göre; Erdoğan'ın Herzog ile baş başa görüşmesi sona erdi. Başkan Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.'ENERJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ'Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:'Müşterek hedefimiz ortak çıkarlara dayalı karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğu yeniden canlandırmasıdır. Enerji alanlarında iş birliğine hazır olduğumuzu belirttik. Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmeler enerji güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.FİLİSTİN MESAJIGörüşmemizin temel unsurların birisi Filistin meselesiydi. Konuya ilişkin hassasiyetlerimizi açıkça paylaştık. İki devletli çözüme verdiğimiz önemi ifade ettim. Mescid-i Aksa'nın kimliğinin korunmasına yönelik önemi belirttim.Filistin halkına yönelik insani projeler yürüten TİKA ve Türk Kızılay gibi kuruluşlarımızın faaliyetlerinin devamı hususunda İsrailli makamların desteğini özellikle vurguladım. Antisemitizmin bir insanlık suçu olduğu yönelik yaklaşımlarımızı bir kez daha tekrarladım.Türkler ve Museviler barış içinde yaşamanın en güzel örneğini vermişlerdir. Koronavirüs salgını ile birlikte dünayda nefret suçlarının yeniden arttığını görüyoruz. Irkçılıkla mücadele konusunda kararlı ve ilkeli tutumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.DIŞİŞLERİ VE ENERJİ BAKANLARI İSRAİL'İ ZİYARET EDECEKUkrayna ve Filistin başta olmak üzere, güncel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk.Şu anda bizim elimizde 4 tane sondaj gemisi var. 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Karadeniz'de, Akdeniz'de bu çalışmaları işbirliğimizle planlamak suretiyle hayata geçirebiliriz. Uzun bir aradan sonra gerçekleşen bu önemli ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum.'İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşmasından öne çıkanlar:'Halklarımız arasındaki ilişki çok eskidir. Ne yazık ki ülkelerimiz arasındaki ilişkiler son yıllarda bir darlık döneminden geçmiştir. İsrail ve Türkiye birçok alanda iş birliği yapabilir. Türkiye Dışişleri Bakanı İsrail'i ziyaret edecektir. Ve İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmede bulunacaktır. Amacımız dostane ilişkilerin geliştirilmesi'