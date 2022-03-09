11 Mart BİM Aktüel Ürünleri Neler? 11 Mart BİM Aktüel Ürünler Listesi
11 Mart BİM aktüel ürünler listesi birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 11 Mart BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı mı sorusu yer alıyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde? 11 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? İşte merak edilenler...
11 Mart BİM aktüel ürünler listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 11 Mart BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı mı ve Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişinin araştırmalara başlamasının ardından vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. 11 Mart BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı mı sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylı bilgiye erişmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
11 Mart BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı Mı?
11 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 11 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı sorusu yer aldı. Haftalık olarak ürünlerinde indirim yapması nedeniyle BİM tarafından yayınlanacak kataloglar ilgiyle takip edildi. 11 Mart BİM aktüel ürünler listesi şu şekilde;
Woon 55" Smart Dual Tv 5.299 TL
Woon 43" Smart Android Tv 3.999 TL
Chef's Krep Tavası 26 cm 59,90 TL
Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 32 cm 129 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı 149 TL
Bonera Ocak Üstü Döküm Tost Makinesi 119 TL
Benante Kalp Şekilli Sunum Tabağı 29,90 TL
Benante 3 Bölmeli Kahvaltı / Çerez Tabağı 24,90 TL
Benante Büyük Salata Tabağı 29,90 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 17,90 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 18,90 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 22,90 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 26,90 TL
Ahşap Karma Patiseri Ürünleri 19,90 TL
Saplı Gırgır 19,90 TL
Paşabahçe Kalp Gravürlü Cam Kase 6'lı 27,50 TL
Yuvarlak Banyo Taburesi 26,50 TL
Çay Bardağı 6'lı 19,90 TL
Pense / Yankeski / Kargaburun 69,90 TL
Tornavida Seti 5'li 49,90 TL
Allen Anahtar Seti 39,90 TL
Silikon Tabancası + F280 Silikon 49,90 TL
Ahşap Saplı Çekiç 29,90 TL
167 Parça Montaj Tamir Seti 29,90 TL
Demir Testere Kolu 300 mm 29,90 TL
Lavabo Açma Sustası 29,90 TL
Halı Kaydırmaz Bant 10m 14,90 TL
Cırt Kelepçe Seti 14,90 TL
Profesyonel Yer Fırçası 14,90 TL
Hızlı Yapıştırıcı 200 ml + Aktivatör Yapıştırıcı 35 gr 19,90 TL
Profesyonel Oto Fırçası 19,90 TL
Sabit Metal Sırık 120 cm 16,90 TL
Plastik Çekpas 55 cm 18,50 TL
Pencere Emniyet Kilidi 13,90 TL
Gri Tamir Bandı 10m 13,90 TL
Kontrol Kalemi / Elektrik Bant Set 13,90 TL
Çelik Tel Fırça 12,90 TL
Nitril Kaplı Örme Eldiven 9,90 TL
F-50 Tüp Silikon 9,90 TL
Maket Bıçağı + 3 Yedek Uç 9,90 TL
Akrilik Silikonize Çift Taraflı Bant 1m 9,90 TL
Permolit Tavan Boyası 10 Kg 99,90 TL
Permolit İç Cephe Boyası 10 Kg 199,90 TL
Boyacı Seti 5'li 39,90 TL
Çok Amaçlı Tekne Kova 35 Litre 59,90 TL
Sprey Boya 19,90 TL
Derz Kazıma Aparatı 19,90 TL
Derz Tamir Dolgusu 380 gr 19,90 TL
Kapüşonlu Yağmurluk 69,90 TL
Erkek Trekking Ayakkabı 79,90 TL
Elastik Kova 16 Litre 39,90 TL
Boyacı Spatulası 9,90 TL
Polosmart Akım Korumalı 3 USB 3'lü Priz 99,90 TL
Nilson Anahtar / Priz 9,90 TL
Duvar Kağıdı 5m2 59,90 TL
Duvar Kağıdı Tutkalı 14,90 TL
16" Takım Çantası 49,90 TL
4+1 Merdiven 179 TL