11 Mart BİM Aktüel Ürünleri Neler? 11 Mart BİM Aktüel Ürünler Listesi

11 Mart BİM aktüel ürünler listesi birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 11 Mart BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı mı sorusu yer alıyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde? 11 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

11 Mart BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı Mı?



birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındave Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişinin araştırmalara başlamasının ardından vatandaşlar arama motorlarına yöneldi.sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylı bilgiye erişmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.11 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Haftalık olarak ürünlerinde indirim yapması nedeniyle BİM tarafından yayınlanacak kataloglar ilgiyle takip edildi. 11 Mart BİM aktüel ürünler listesi şu şekilde;Woon 55" Smart Dual Tv 5.299 TLWoon 43" Smart Android Tv 3.999 TLChef's Krep Tavası 26 cm 59,90 TLChef's Pro Karnıyarık Tenceresi 32 cm 129 TLKumtel Fanlı Isıtıcı 149 TLBonera Ocak Üstü Döküm Tost Makinesi 119 TLBenante Kalp Şekilli Sunum Tabağı 29,90 TLBenante 3 Bölmeli Kahvaltı / Çerez Tabağı 24,90 TLBenante Büyük Salata Tabağı 29,90 TLLAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 17,90 TLLAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 18,90 TLLAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 22,90 TLLAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 26,90 TLAhşap Karma Patiseri Ürünleri 19,90 TLSaplı Gırgır 19,90 TLPaşabahçe Kalp Gravürlü Cam Kase 6'lı 27,50 TLYuvarlak Banyo Taburesi 26,50 TLÇay Bardağı 6'lı 19,90 TLPense / Yankeski / Kargaburun 69,90 TLTornavida Seti 5'li 49,90 TLAllen Anahtar Seti 39,90 TLSilikon Tabancası + F280 Silikon 49,90 TLAhşap Saplı Çekiç 29,90 TL167 Parça Montaj Tamir Seti 29,90 TLDemir Testere Kolu 300 mm 29,90 TLLavabo Açma Sustası 29,90 TLHalı Kaydırmaz Bant 10m 14,90 TLCırt Kelepçe Seti 14,90 TLProfesyonel Yer Fırçası 14,90 TLHızlı Yapıştırıcı 200 ml + Aktivatör Yapıştırıcı 35 gr 19,90 TLProfesyonel Oto Fırçası 19,90 TLSabit Metal Sırık 120 cm 16,90 TLPlastik Çekpas 55 cm 18,50 TLPencere Emniyet Kilidi 13,90 TLGri Tamir Bandı 10m 13,90 TLKontrol Kalemi / Elektrik Bant Set 13,90 TLÇelik Tel Fırça 12,90 TLNitril Kaplı Örme Eldiven 9,90 TLF-50 Tüp Silikon 9,90 TLMaket Bıçağı + 3 Yedek Uç 9,90 TLAkrilik Silikonize Çift Taraflı Bant 1m 9,90 TLPermolit Tavan Boyası 10 Kg 99,90 TLPermolit İç Cephe Boyası 10 Kg 199,90 TLBoyacı Seti 5'li 39,90 TLÇok Amaçlı Tekne Kova 35 Litre 59,90 TLSprey Boya 19,90 TLDerz Kazıma Aparatı 19,90 TLDerz Tamir Dolgusu 380 gr 19,90 TLKapüşonlu Yağmurluk 69,90 TLErkek Trekking Ayakkabı 79,90 TLElastik Kova 16 Litre 39,90 TLBoyacı Spatulası 9,90 TLPolosmart Akım Korumalı 3 USB 3'lü Priz 99,90 TLNilson Anahtar / Priz 9,90 TLDuvar Kağıdı 5m2 59,90 TLDuvar Kağıdı Tutkalı 14,90 TL16" Takım Çantası 49,90 TL4+1 Merdiven 179 TL