Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...

Rusya Ukrayna savaşı şiddetlenerek devam ederken Zelenskiy'den yeni bir açıklama daha geldi. Dün gece yarısı görüntülü görüşme gerçekleştiren Zelenskiy, nerede olduğunu açıklamış: "Saklanmıyorum ve kimseden korkmuyorum" demişti. Edinilen son dakika haberine göre; Zelenskiy, Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınma olasılığıyla ilgili bir soruya yanıt verdi.

Rusya Ukrayna savaşında barış müzakereleri 3. gününü geride bırakırken Rusya insani koridorlar için bugün Moskova saatiyle 10.00'da ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Edinilen son dakika haberine göre; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Kırım ve Donbas ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...





Rus ve Ukraynalı medya organları Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin suikast ihtimaliyle ilgili tartışmaları manşetlerine taşırken Zelenskiy'den dikkat çeken açıklamalar gelmişti.



SAKLANMIYORUM! KİMSEDEN KORKMUYORUM"



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün gece yarısından sonra görüntülü yaptığı açıklamada "Kiev'de kalıyorum. Bankova Caddesi'nde. Saklanmıyorum. Ve kimseden korkmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.



"HEPİMİZ SAHADAYIZ, HEPİMİZ ÇALIŞIYORUZ"



Zelenski açıklamasında "Bildiğiniz gibi bizim bir deyiş vardır; Pazartesi zor bir gündür. Ülkede savaş var, yani her gün Pazartesi. Her günün ve her gecenin böyle olduğu gerçeğine alıştık. Bugün mücadelemizin, savunmamızın 12'inci günü. Hepimiz sahadayız, hepimiz çalışıyoruz. Herkes olması gerektiği yerde. Ben Kiev'deyim, ekibim benimle" demişti.



KIEV'DE KALIYORUM



Kiev'de bir ekmek fabrikasının ve Jitomir'de bir kilisenin tahrip edildiğini belirten Zelenski, sözlerine şöyle devam etmişti: "Şimdi söyleyeceğim şu ki; burada kalıyorum. Kiev'de kalıyorum. Bankova Caddesi'nde. Saklanmıyorum. Ve kimseden korkmuyorum."



ZELENSKIY SORULARI YANITLADI



ABC News'ten David Muir'in sorularını yanıtlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın devam eden askeri harekatı ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.





PUTİN'E MESAJININZ NEDİR?



Röportajda Muir Zelenskiy'e, Kremlin'den daha önce savaşı bitirme şartı olarak Ukrayna'ya iletilen "NATO'ya katılma isteğinizi geri çekin, Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanıyın ve Donetsk ile Lugansk bölgelerini bağımsız birer devlet olarak kabul edin" maddelerine olan tepkisinin ne yönde olacağı sorusunu yöneltti.



KIRIM VE DONBASS AÇIKLAMASI



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın devam eden askeri harekatı ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Kırım ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınması olasılığına olumlu yanıt veren Zelenskiy, "Bunu tartışabilir ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz" ifadelerini kullandı.



"UZLAŞMA BULABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"



Zelenskiy, "Geçici olarak işgal edilmiş bölgelere ve Rusya dışında kimse tarafından tanınmayan cumhuriyetlere, bu sözde cumhuriyetlere ilişkin konuları tartışabileceğimizi, bu bölgelerin geleceği konusunda uzlaşma bulabileceğimizi düşünüyorum. Benim için en önemlisi, Ukrayna'nın parçası olmak isteyen insanların bu bölgelerde nasıl yaşayacağıdır. Ukrayna'daki onları kim kabul etmeyecek isteyecek? Bu nedenle konu, sadece tanımaktan çok daha karmaşık" dedi



SAVAŞ NE ZAMAN SONA ERECEK?



Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, harekatın ne zaman sonlanabileceği yönündeki soruyu, "Ukrayna'nın bir blokta yer almayacağına ilişkin anayasal düzenlemeler yapmalılar. Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanımaları ve Donetsk ile Lugansk'ı bağımsız devletler olarak tanımaları gerektiği konusunda da konuştuk. Hepsi bu kadar. (Bu şartlar yerine getirilirse) operasyona anında son verilecek" şeklinde yanıtlamıştı.