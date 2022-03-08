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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı! 'Asla pes etmeyeceğiz'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İngiltere Parlamentosuna seslendi. Rus ordusunun kayıplarının 10 bini geçtiğini söyleyen Zelenski, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu. Zelenski, Ukrayna’nın bu savaşı istemediğini belirterek, "Asla pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı! 'Asla pes etmeyeceğiz'
Ekleme: 8.03.2022 - 20:29 Güncelleme: 8.03.2022 - 20:48 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı! 'Asla pes etmeyeceğiz'
Rusya Ukrayna Savaşı'nda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Barış müzakerelerinin 3. kez gerçekleştiği ancak netice alınamayan çatışmalar şiddetlenerek devam ederken savaşın sonlandırılabilmesi için uluslararası baskı da devam ediyor. Bu kapsamda hem ABD'den hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den yeni açıklamalar geldi.

'SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İngiltere Parlamentosuna seslendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna yaptığı hitabında, Ukrayna'nın bu savaşı istemediğini belirterek, 'Asla pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız.

En büyük ordulardan biriyle savaşmamıza rağmen şimdi bizim için asıl soru olmak ya da olmamak. Cevap olmak' dedi.

'RUSYA'YA YAPTIRIMLARI ARTIRIN'

Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya'nın bir terör devleti olarak kabul edilmesini istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı! 'Asla pes etmeyeceğiz'
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